Com o iOS 14 já no horizonte, a Apple tem estado a lançar para o iPhone e para o iPad apenas atualizações da versão atual. Depois de uma chegada repleta de problemas, o iOS 13 parecia ter estabilizado e estar à altura do que era esperado.

A verdade é que este pode ainda estar a apresentar situações anormais e que trazem problemas aos utilizadores. A mais recente questão está num aquecimento anormal e uma perda de desempenho, que estará a ser associado ao iOS 13.6 e à atualização lançada depois.

Atualizações do iOS 13 para resolver problemas

Depois de conhecidas todas as novidades que a Apple trouxe com o iOS 13, a empresa tem-se focado em limar todas as suas pequenas imperfeições. São falhas mínimas e que têm sido descobertas, que assim são removidas e deixam de incomodar os utilizadores.

É esta a realidade que tem sido vista nas últimas atualizações, estando a versão 13.6.1 a ser a atual, mesmo com a Apple a ter já a versão 13.7 em testes públicos. A próxima versão chegará no final de setembro, com o novo iPhone 12.

iPhone está a aquecer sem qualquer razão aparente

Mesmo com todas estas falhas e problemas corrigidos, há uma nova situação a ser agora reportada. Esta leva a que o iPhone tenha um aquecimento anormal, o que depois leva a uma perda de desempenho. Ao mesmo tempo, há ainda quem se queixe de consumos anormais de bateria.

Todos os relatos existentes apontam para que este problema atinja todos os modelos e que tenha surgido com o iOS 13.6. Aparentemente este não foi corrijo e terá sido mantido na atualização seguinte, lançada há poucos dias.

Ainda não existe solução oficial da Apple

Vários utilizadores apresentaram soluções que parecem eliminar temporariamente este problema. O mais simples passa por reiniciar o iPhone 2 vezes seguidas. Outros não tiveram sucesso e apenas após fazer o reset das definições de rede (Definições > Geral > Repor > Repor as definições de rede) conseguiram eliminar o problema.

Não se sabe se a Apple estará a trabalhar neste problema para as próximas atualizações ou se guardará para o iOS 14 a sua resolução. Com o iOS 13.5.1 surgiu uma situação similar, associada ao Apple Music, resolvida depois. A verdade é que este é um problema anormal e que não deveria ter surgido com a atualização lançada.