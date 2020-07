Problemas na bateria no iPhone? A culpa pode ser da app Apple Music

Os problemas de consumo de bateria no iPhone parecem estar a crescer, afetando de forma visível os utilizadores. Estes não eram esperados numa versão já tão estável como a que está disponível no iOS, mas a verdade é que as queixas não param.

Uma análise recente veio mostrar que afinal o culpado pode estar bem identificado. Vem da própria Apple e de um dos seus serviço. Tudo aponta para que seja a app Apple Music a causar os consumos anormalmente elevados de bateria.

Há mesmo um problema de bateria no iPhone

Muitos utilizadores têm usado alguns canais conhecidos para relatarem os seus problemas recentes com a bateria no iPhone. As queixas focam-se no iOS 13.5 e no iOS 13.5.1, tendo sido essa a primeira razão apontada para estes problemas.

Afinal, e das informações recentemente partilhadas, poderá haver igualmente um novo culpado identificado. A app associada ao Apple Music parece ser a responsável por estes consumos, chegando sobretudo a situações em que leva a consumos de mais de 80%.

A culpa parece estar no Apple Music

Foram já apresentadas várias causas para estes consumos do Apple Music, como tentativas constantes de ligação ao Apple Watch. Muitos utilizadores focaram-se noutras causas, sempre com o ponto central nos processos da app que decorrem em segundo plano.

Este problema chega a ser de tal forma grande que há queixas de que o iPhone nem sequer chega a atingir os 100% de carga. Há igualmente relatos esporádicos de situações em que o iPhone aquece de forma anormal.

Não há uma solução para estes consumos elevados

Apesar de não haver ainda uma solução da Apple para o problema do Music, alguns utilizadores descreveram como contornaram o problema. É relatado que pode ser suficiente o reinstalar ou remover a app. Outros corrigiram com um hard reset ou simplesmente bloqueando os processos em fundo da app de música.

A empresa está, entretanto, a preparar para muito breve o novo iOS 13.6, já em testes, e que poderá remediar a situação. Pode ainda haver uma atualização da app Apple Music ou de alguma alteração feita no serviço que lhe dá suporte.