Apesar de só ser esperada no início do próximo outono, a EMUI 11 da Huawei já começa a ser falada. A marca já estará a preparar esta nova versão da sua interface do Android, destinada aos seus muitos smartphones.

Esta nova versão deverá chegar com o próximo Huawei Mate 40 e estrear as muitas novidades que a Google está a preparar no Android 11. Agora, e ainda numa lista muito reduzida, surgem informações sobre os primeiros smartphones da marca que vão receber esta nova versão.

Quem vai receber a EMUI 11

A EMUI 11 está na ordem do dia. A Huawei confirmou que esta sua nova versão do Android está a se preparada e é esperada no 3º trimestre deste ano. Espera-se que surja logo após do seu lançamento pela Google e com todas as novidades esperadas.

Não vai ter um evento próprio, mas como é normal será apresentada ao mesmo tempo que a Huawei revelar ao mundo o seu próximo flagship, o Mate 40. Nesse momento vão ser conhecidas todas as melhorias adicionais que a marca preparou para os seus smartphones.

Surgiu a primeira lista de smartphones

A grande expetativa é, como é normal, saber quais os smartphones da marca vão ter acesso a esta nova versão. Esta lista, ainda que inicial, surgiu agora e revela já uma lista grande de smartphones que vão ter acesso à MIUI 11.

Smartphpones que recebem a EMUI 11 Mate 30 / Mate 30 Pro;

Mate 30 RS Porshe Design;

Mate 20X / Mate 20X Pro;

Mate 20 RS Porshe Design;

Mate X;

P30 / P30 Pro;

P40 (provavelmente com suas variantes Pro e Pro Plus);

nova 6 5G;

nova 5T / Nova 5T Pro;

Nova 5z;

Nova 5i Pro;

MatePad;

MediaPad M6;

Honor V30 Pro;

Honor V20

Honor 20 Pro / 20s;

Honor 20 Youth Edition;

Honor 9X Pro.

Como se pode ver, na lista acima, estão coberto de imediato os mais recentes smartphones da Huawei e também da Honor. A linha Mate está representada com os mais recentes modelos, da mesma forma que a linha P está presente da mesma forma.

Huawei vai usar o Android da Google

Naturalmente que esta lista deverá decerto ser alargada nos próximos meses, com mais modelos. Estes são os mais óbvios modelos a receber a MIUI 11, mas dependerá da marca alargar aos restantes smartphones da sua oferta.

Sabe-se também que a Huawei irá focar-se ainda mais nos seus serviços e nas suas propostas. Desta forma consegue garantir que os utilizadores têm acesso ao que necessitam, sem depender de outras propostas.