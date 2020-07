Para organizar o trabalho e as tarefas, muitos utilizadores do Windows 10 recorrem aos conhecidos post-it. Estes concentram as ideias e as ações que o utilizador tem de realizar no futuro ou simplesmente notas que precisa.

Com tantas ferramentas presentes, há com certeza alternativas que podem usar e que são mais simples. Falamos, por exemplo, da gravação de voz, onde essas notas podem ser guardadas e usadas, de uma forma mais interessante e até mais útil.

Uma forma diferente de tomar notas no Windows 10

Há muitas formas de tomar notas no Windows 10, desde as apps dedicadas até às que este sistema traz de forma nativa. O utilizador só precisa escolher a que mais se adequa e usar de forma natural para o seu proveito próprio.

Uma das que pouco se recordam de usar são as notas de voz. Basta ditar as ideias e as notas que pretendem guardar. Para tal podem usar a app Gravador de Voz do Windows da Microsoft, que encontram na loja.

É simples gravar rapidamente uma nova ideia

Nesta app podem gerir diretamente as notas guardadas, ouvir as que estão presentes e gravar novas. Oferece ainda algumas ferramentas extra ao utilizador para as conseguir gerir melhor e de forma muito mais simples.

Para gravar uma nova nota basta carregar no microfone azul, que fica na zona inferior da interface da app para o Windows 10. De imediato a interface é alterada, focando-se na captação do áudio que o utilizador está a ditar.

Basta usar a voz para guardar o que se pretende

Nesta interface minimalista podem controlar a gravação facilmente. Podem colocar em pausa a qualquer momento e até adicionar marcadores, carregando na bandeira presente. Por fim, no grande botão central, basta parar a gravação.

Esta fica depois guardada no topo da interface e pronta a ser ouvida. O utilizador pode mudar-lhe o nome para a identificar melhor, bastando clicar com o botão direito do rato. É ainda possível partilhar, apagar ou aceder ao ficheiro original onde a nota está guardada.

Tudo fica guardado num ficheiro áudio que podem guardar

Por fim, referimos um ponto importante, as notas podem ser ajustadas no áudio. Podem encurtar no início ou no final, removendo assim qualquer ruído extra que tenha sido gravado.

Com esta ferramenta presente no Windows 10, podem rapidamente tomar notas, sem terem de escrever e simplesmente ditando o que querem guardar. Habituem-se a usar esta nova forma e vão provavelmente ser mais produtivos nas tarefas.