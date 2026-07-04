Apple está mesmo a trabalhar nuns AirPods com câmaras integradas

O código da mais recente versão beta do iOS 27 revelou indícios sobre o desenvolvimento de uns futuros AirPods equipados com câmaras fotográficas. Esta descoberta reforça todos os rumores de que a Apple continua a trabalhar ativamente neste projeto de hardware.

Pistas ocultas no sistema operativo da Apple

Recentemente, o programador Sam Henri Gold partilhou nas redes sociais uma linha de código intrigante encontrada na versão de testes do iOS 27. O segmento de código, associado a um ficheiro de configuração do sistema, aponta para o processamento de imagens captadas a partir de duas câmaras posicionadas nas laterais da cabeça do utilizador.

Embora inicialmente se tenha especulado sobre a relação com uns óculos inteligentes com o nome de código B790, a descrição sugere um cenário diferente.

A especificação de captar imagens do lado esquerdo e do lado direito aponta diretamente para dispositivos auriculares.

O design e os desafios de privacidade dos AirPods com câmaras

A integração de sensores óticos nos AirPods Pro trará, inevitavelmente, desafios de engenharia e de aceitação pública. Para acomodar as câmaras viradas para a frente, as hastes dos auriculares poderão ter de ser ligeiramente alongadas, alterando o design compacto atual.

Além disso, surgem sérias questões sobre a privacidade de terceiros, uma vez que a Apple terá de implementar formas claras de sinalizar quando o utilizador está a captar imagens.

Apesar destas barreiras, a presença deste código no ecossistema oficial sugere que o projeto está numa fase avançada de testes internos.

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