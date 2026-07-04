Anthropic acha que é capaz de fazer tudo… Até de criar os seus próprios medicamentos com IA

A Anthropic, criadora do modelo de inteligência artificial (IA) Claude, anunciou a intenção de desenvolver os seus próprios medicamentos, o que gerou um forte debate no setor farmacêutico.

A ambição da Anthropic na criação de medicamentos

Durante o evento "The Briefing: AI for Science", a Anthropic apresentou o Claude Science e revelou que não pretende limitar-se ao fornecimento de software de apoio. O objetivo passa por criar tratamentos reais, em colaboração direta com o setor biotecnológico para produzir soluções de saúde.

Segundo Eric Kauderer-Abrams, responsável pela área de ciências da vida na empresa, a prioridade será o combate a patologias frequentemente ignoradas pelas grandes farmacêuticas tradicionais.

O responsável explicou que, para desenvolver ferramentas verdadeiramente eficazes para terceiros, a Anthropic precisa de vivenciar na primeira pessoa as dificuldades reais deste exigente mercado.

Dúvidas na validação científica

Apesar do entusiasmo, persistem inúmeras questões sobre a viabilidade prática deste projeto. A liderança da Anthropic ainda não clarificou qual será o procedimento caso identifiquem uma molécula promissora, um processo que habitualmente exige ensaios clínicos rigorosos e altamente regulados.

Até ao momento, a empresa também não especificou quais as doenças prioritárias ou se irá recorrer a subcontratação para a realização de testes em laboratório e ensaios com animais.

Um porta-voz referiu apenas que a seleção dos programas de investigação será guiada pelo potencial impacto na vida dos pacientes, focando-se em áreas de baixo interesse comercial para o mercado tradicional.

Ceticismo dos especialistas (naturalmente)

A comunidade científica acolhe a promessa com alguma autela, lembrando que a aprovação de um fármaco concebido exclusivamente por IA é um cenário ainda distante. Especialistas como Matthew Todd, da University College London, sublinham que, embora a tecnologia otimize várias etapas, a supervisão humana continua a ser absolutamente indispensável.

Por sua vez, Frank von Delft, da Universidade de Oxford, reforça que os modelos virtuais não substituem a necessidade de ensaios laboratoriais físicos, essenciais para avaliar a eficácia e a toxicidade das novas substâncias.

Ainda assim, a tecnológica tem vindo a recrutar ativamente biólogos de renome e a estruturar laboratórios próprios, demonstrando que o investimento no avanço do Claude Science é um compromisso real a longo prazo.

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