O Huawei Matebook X Pro chegou finalmente para surpreender Portugal

A Huawei tem mostrado ao mundo que é muito mais do que uma fabricante de smartphones. Se nesta área domina e está numa posição única, procura agora vingar na área dos portáteis, onde tem já propostas muito interessantes.

Procurando cobrir todas as áreas do mercado, trouxe agora para Portugal a sua mais recente proposta. O Huawei Matebook X Pro chegou finalmente ao nosso país para m dispositivo que combina mobilidade e uma performance poderosa, chega finalmente para surpreender os consumidores portugueses.

Matebook X Pro chegou finalmente a Portugal

O Huawei MateBook X Pro foi concebido para os consumidores mais exigentes que procuram dispositivos de trabalho que combinem qualidade e durabilidade poderosa para o seu dia a dia. Com o seu corpo metálico com um acabamento areado premium, o novo PC da Huawei proporciona uma sensação suave ao toque.

Tem apenas 14,6 mm de espessura e pesa 1,33 kg, o que o torna num dispositivo altamente portátil, ideal para qualquer profissional que valorize a mobilidade e a produtividade.

Para o atualizado Matebook X Pro, a Huawei apostou na implementação de um ecrã 3K Ultra FullView. Com molduras ultrafinas em ambos os lados, este ecrã é capaz de alcançar uma impressionante proporção ecrã-corpo de 91%.

Adicionalmente, o Huawei Matebook X Pro incorpora um ecrã de aspeto não convencional de 3:2, que o torna perfeito para a produtividade e criação de conteúdos, quando em comparação com um ecrã panorâmico convencional.

Este inovador ecrã é composto por um painel LTPS de 13,9 polegadas que proporciona uma resolução de 3K (3000×2000) e gama de cores sRGB de 100%. As cores e a resolução 3K garantem uma experiência de entretenimento mais imersiva, dando mais vida ao seu conteúdo.

Para além disso, o Huawei Matebook X Pro permite a captura de ecrã a partir de multitoque e gestos, oferecendo aos utilizadores uma forma mais intuitiva de interagir com este dispositivo.

Produtividade incomparável numa performance poderosa

O Huawei MateBook X Pro está equipado com a 10ª geração Intel® Core !22; i7-10510U que garante uma performance poderosa. Com uma placa gráfica NVIDIA® GeForce® MX250 com 2GB GDDR5 incorporada, o notebook da Huawei oferece uma experiência integrada em todos os cenários, desde edição de gráficos e vídeos, até ao consumo de conteúdo de jogos e multimédia.

Este notebook conta com um sistema de refrigeração inteligente – o Huawei Shark Fin Fans 2.0 – que alterna dinamicamente entre os modos ativo e passivo para um desempenho eficiente e silencioso, contribuindo para uma saída de ar mais alta.

Além disso, está equipado com uma tecnologia inteligente que monitoriza a temperatura do sistema em tempo real, possibilitando ao notebook uma curva de ventilador mais suave, garantindo uma execução mais silenciosa.

O novo notebook da Huawei vem equipado com 4 altifalantes que proporcionam uma experiência de som excecional, mesmo em movimento, resultando numa experiência de áudio mais imersiva, ideal para melhorar a produtividade do seu utilizador.

Para uma maior autonomia, o Huawei Matebook X Pro vem equipado com uma bateria de 56W, que combinada com o inovador modo de poupança de energia da Huawei, oferece aos utilizadores um dispositivo que dura o dia todo, sem que estes tenham de se preocupar com encontrar uma tomada para manter o seu notebook funcional.

O carregador do Huawei MateBook X Pro é type C de 65W co SuperCharge e pode ser aproveitado para carregar diversos dispositivos Huawei, como smartphones e tablets.

Este modelo suporta o Wi-Fi mais rápido do mundo, que garante uma melhor receção de sinal e conectividade mais estável. O Bluetooth 5.0 sustenta velocidades mais elevadas, admitindo uma transferência de dados mais rápida, uma cobertura de sinal mais abrangente e recursos de transmissão mais robustos em relação ao modelo anterior. Em suma, o notebook da Huawei pode ser conectado a partir de distâncias maiores e, ainda assim, obter uma cobertura de sinal mais estável.

Huawei Share: conectividade onde quer que esteja

O compromisso da Huawei é proporcionar aos seus consumidores tecnologias inteligentes que permitam melhorar as suas vidas. Como não poderia deixar de ser, o Huawei Matebook X Pro está equipado com a inovadora funcionalidade Huawei Share.

Com o Huawei Share, os vários dispositivos da marca conseguem interagir uns com os outros sem qualquer problema, garantindo ao utilizador uma experiência mais conectada e suave.

Com a função Colaboração Multí-Ecrã é possível obter uma experiência interativa que permite ligar o portátil ao smartphone e transferir dados, atender chamadas e navegar na internet sem necessitar de cabos ou aplicações.

Com o aprimoramento da capacidade de processamento e capacidades básicas do sistema, a Huawei, com o Matebook X Pro, conseguiu dar resposta e eliminar as barreiras existentes entre os sistemas de Windows e Android, potencializando a sua conexão.

Ao mesmo tempo, os acessórios para portáteis, como o teclado, a câmara, o microfone e o rato, podem a partir de agora ser utilizados como periféricos do smartphone, proporcionando uma experiência mais conveniente para o consumidor.

A Huawei apresenta-se pioneira na inovação de dispositivos inteligentes, aplicando a sua experiência tecnológica no Huawei MateBook X Pro para oferecer uma utilidade superior, com o objetivo de melhor ainda mais a experiência dos consumidores e permitir que mais pessoas possam desfrutar da inovação e tecnologias que caracterizam os produtos da marca.

Uma oferta adicional a não perder

O lançamento deste novo dispositivo da marca, vem acompanhado de uma campanha que na compra do Matebook X Pro, o consumidor terá de oferta uma coluna Sound X, válida até ao dia 30 de Setembro.

A nova Huawei Sound X oferece um som de 360º que deriva dos seus 6 speakers e conta com certificação Hi-Res e o suporte da funcionalidade Huawei Share para um emparelhamento simples e rápido entre dispositivos, o perfeito complemento para o seu Matebook X Pro.

Huawei Matebook X Pro