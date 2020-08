A aposta da OnePlus sempre foi muito compartimentada e dedicada a um público específico. Todos os anos tentavam criar um smartphone que conseguisse reunir o melhor hardware que o mercado tem para oferecer, mas a um preço justo e equilibrado.

Com os novos modelos a marca mostrou que está a querer mudar e tem várias novidades prontas a serem conhecidas. Depois do OnePlus Nord, sabe-se agora que a marca terá a chegar um novo smartphone de entrada de gama e muito barato.

A OnePlus vai mudar a sua filosofia de lançamentos

De forma muito consistente a OnePlus tem conseguido marcar a sua posição no mercado. Para isso conta com equipamentos com um equilíbrio muito grande entre o melhor hardware que existe e um preço atrativo e justo para todos.

Esta linha foi mudada com a chegada do OnePlus Nord, que é naturalmente mais comedido nas prestações e no hardware que tem dentro. Este prura atingir um nível mais intermédio do mercado, deixando para o OnePlus 8 a posição da oferta de topo da marca.

Um novo smartphone de entrada de gama

Era esperado que estas duas propostas fossem apenas as que iriam mostrar em 2020, mas a realidade pode ser bem diferente. Rumores dão certa a chegada de um novo modelo, de nome interno Clover, ainda este ano. Este deverá ter um preço que rondará os 200 dólares.

Claro que para a OnePlus conseguir este preço, a marca terá de fazer alguns compromissos. O primeiro deverá ser o SoC, que se baseará no Snapdragon 460. A somar a isso vai ter um ecrã LCD IPS de 6,52 polegadas e resolução HD+, e apenas 4GB de RAM e 64 GB de armazenamento.

Gama de entrada pelo preço certo

O ponto forte deste novo smartphone da OnePlus será mesmo a sua bateria. As informações existentes dão conta de que deverá ser de 6000 mAh, com suporte para carregamento rápido a 18W. Contará ainda com um leitor de impressões digitais na traseira e uma câmara traseira tripla: 13MP + 2MP + 2MP.

Esta deverá ser a nova arma da OnePlus para os mercados onde está presente. Com esta proposta ataca as 3 grandes áreas, tendo propostas para todos os gostos e, principalmente, para todos os bolsos. Resta apenas saber quando chegará o novo OnePlus Clover.