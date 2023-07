Esta é a nova tecnologia que repara o ecrã do iPhone sem o remover (vídeo)

Um dos componentes dos smartphones que mais sofre com os "azares" da vida é o ecrã. Em quase todas as avarias a solução é a substituição. No mundo do iPhone são milhões de ecrãs por ano que acabam no lixo. E se houvesse uma tecnologia que reparasse os ecrã sem ter de os remover do dispositivo? Bom, para um tipo de avaria comum, a tecnologia laser que mostramos parece ser a solução.

E se em vez de o deitar fora, o seu ecrã danificado do iPhone ficar como novo?

No iPhone, o ecrã OLED é um dos componentes mais caros. Facilmente num 14 Pro Max o valor deste componente ronda os 500 euros. E não é só no iPhone, os smartphones em geral têm cada vez melhores ecrãs e isso tem um custo... elevado.

Em muitas avarias, o ecrã deixa de funcionar ou fica com uma "barra" pelo meio do painel. Agora, um novo processo de reparação a laser pode reparar o painéis OLED que desenvolveram linhas e isto sem necessidade de o remover.

Um vídeo da autoria do conhecido youtuber Scotty Allen, do canal Strange Parts, mostra uma nova tecnologia laser que repara "ponto a ponto" no painel avariado. Allen, que já falamos dele, quando decidiu construir o seu próprio iPhone na China, foi ver como tudo funciona.

Como podemos ver na explicação dada no vídeo, esta máquina ainda não faz milagres, isto é, não repara os ecrãs que têm o vidro partido ou os cabos danificados. O que faz é reparar os ecrãs que têm linhas de LEDS avariados e consegue mesmo ir a camadas intermédias.

O processo ainda é manual, não automatizado, mas, conforme observado pela Spare Parts, isso ainda pode mudar o mercado dos telefones recondicionados e há milhões de utilizadores que poderão poupar muito dinheiro, se tiverem este tipo de avaria, que normalmente resulta da queda dos smartphones.

Conforme é explicado, este equipamento custa na China cerca de 10 mil euros, mas a tendência é ficar mais acessível e melhorar a velocidade de reparação.