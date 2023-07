Xbox anuncia Game Pass Core para o Xbox Live Gold

E eis que a Xbox acaba de revelar novidades acerca do seu serviço premium Xbox Live Gold: Game Pass Core. Venham conhecer um pouco desta evolução do serviço que acompanha milhões de jogadores e suas Xbox, em redor do planeta.

Com lançamento previsto para 14 de Setembro, a Xbox revelou recentemente o Xbox Game Pass Core. Trata-se, de certa forma, de uma reformulação do serviço Xbox Live Gold que trará aos jogadores mais jogos e mais opções multiplayer.

A ideia é a de criar um catálogo de jogos e conteúdos mais forte e apelativo aos jogadores. Piscando os olhos a novos subscritores do serviço, a Xbox tenta desta forma, criar um catálogo de valor acrescentado e que, além de atrair os futuros clientes, consiga manter satisfeitos os antigos que se queixavam da parca diversidade e continuidade de alguns jogos no catálogo.

Segundo a Xbox o Xbox Game Pass Core vai "combinar a jogabilidade online com o Game Pass e uma seleção de mais de 25 jogos, a começar com títulos como Gears 5, Hellblade: Senua's Sacrifice, Grounded, Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited e mais."

Encontra-se ainda prevista a adição de entre 2 a 3 jogos por ano, engrossando assim, a lista de uma forma continua e gradual.

Segundo o que a Xbox revelou, podem-se esperar 25 títulos disponíveis por alturas do lançamento do Xbox Game Pass Core, a 14 de Setembro. Por essa altura, os jogadores irão poder usufruir de jogos dos Xbox Game Studios, Bethesda e outros parceiros, tanto para Xbox Series X, como Xbox One.

Convém deixar bem presente ainda, uma nota de advertência da Xbox, que indica que a lista de jogos pode variar ao longo do tempo e por região geográfica.

Vejam de seguida os jogos disponíveis a partir de 14 de Setembro:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Por fim, uma palavra para como as coisas vão ocorrer para os actuais possuidores de subscrições válidas de Xbox Live Gold:

A 14 de Setembro, os membros válidos do serviço Xbox Live Gold irão automaticamente ser migrados para o novo formato, ou seja, passarão a ser membros do Game Pass Core sem alteração de preços e terão acesso imediato ao catálogo dos 25 jogos disponibilizados no dia de lançamento.

Descontos e Ofertas continuarão a fazer parte do Xbox Game Pass Core

Games with Gold terminará no dia 1 de Setembro

Os jogadores poderão continuar a ter acesso aos jogos que anteriormente adquiriram por via da subscrição Games with Gold se permanecerem como membros do Game Pass Core ou Game Pass Ultimate

Independentemente do estado da subscrição, qualquer jogo de Xbox 360 adquirido por via do Games with Gold irá permanecer na lista de jogos do jogador.