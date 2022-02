Esferas de vidro desconhecidas detetadas na superfície da Lua

Os rovers que são enviados para o espaço presenteiam-nos com descobertas, geralmente, muito curiosas. Desta vez, um rover chinês detetou esferas de vidro desconhecidas na superfície da Lua.

Estas poderão ter sido originadas pelo calor extremo provocado pelo impacto de um meteorito.

Um par de esferas de vidro desconhecido foi detetado na superfície da Lua pela câmara panorâmica do Yutu-2 da China. As esferas medem cerca de quatro centímetros de diâmetro e estão localizadas no lado da Lua que o rover chinês tem vindo a explorar desde 2019.

Embora a deteção de esferas de vidro seja relativamente comum na Lua, normalmente, elas possuem menos de três milímetros de diâmetro. Estas formam-se quando os minerais silicatados são sujeitos a temperaturas muito elevadas – e a Lua possui um ambiente favorável à sua formação.

Normalmente, essas esferas com menos de três milímetros são restos de quando a Lua estava vulcanicamente ativa, ou criadas por impactos causados por meteoritos. Apesar de serem desconhecidas, uma vez que o rover da China não foi capaz de analisar a composição química das esferas, o calor extremo provocado pelo impacto de meteoritos pode tê-las originado.

Os glóbulos foram formados ou expostos recentemente, como evidenciado pelas suas formas intactas e exposição superficial.

Escreveram os investigadores no estudo publicado no Science Bulletin.

As esferas de vidro detetadas pelo rover chinês foram referenciadas para estudos futuros aprofundados, uma vez que podem ajudar a esclarecer partes da história da Lua. Além disso, o seu estudo poderá ainda indicar informações sobre a composição da superfície da Lua, bem como sobre eventos de impacto, como é o caso dos meteoritos.

Esferas de vidro não são a única descoberta da história do rover chinês

Esta não é a primeira descoberta curiosa que o rover da China faz. Em dezembro, a agência espacial chinesa partilhou a imagem de uma casa misteriosa capturada pelo Yutu-2 no outro lado da superfície lunar.

De acordo com o New York Post, na altura, os cientistas não conseguiram chegar a acordo sobre o que era essa casa, tendo havido conspirações sobre tratar-se de uma estrutura erguida por alienígenas. Umas semanas depois, os cientistas concluíram que se tratava de uma rocha.

