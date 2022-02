Bitcoin e Ethereum em queda após a invasão da Rússia à Ucrânia

Más notícias para quem tem Bitcoin ou Ethereum! O mundo acordou com as piores notícias no que diz respeito ao conflito entre a Rússia à Ucrânia. Vladimir Putin deu ordens aos militares russos para invadirem a Ucrânia e os mercados financeira acusaram de imediato tal ação.

No campo das criptomoedas as notícias também não são as melhores. A Bitcoin e a Ethereum estão com quebras significativas, mas outras criptomoedas mais populares seguem o mesmo caminho.

Bitcoin: criptomoeda que já foi proposta como ativo de refúgio, prova que não o é

De acordo com os últimos indicadores, o ouro tem registado uma boa semana ao lucrar 2,5% devido ao facto da tensão entre a Rússia à Ucrânia. Por outro lado, as principais criptomoedas estão em quebra, com a Bitcoin a perder mais de 75 e a Ethereum a perder mais de 11% segundo dados do portal Coinbase.

Depois da invasão da Rússia à Ucrânia, o ouro volta a mostrar a força como ativo de refúgio ao valorizar 1,80%. Outros metais preciosos, como a prata ou a platina estão a valorizar 2,53% e 2,15% respetivamente. A Bitcoin, a criptomoeda que já foi proposta como ativo de refúgio, prova que não o é ao descer mais de 7%. A prata subiu mais de 5% e a platina subiu 4,4% nesta última semana.

O termo “ativo de refúgio” identifica um ativo com um valor intrínseco, ou seja, um valor real e efetivo, que não é afetado por fatores externos. A propriedade desses bens é precisamente a de não perder valor à medida que o nível geral de preços aumenta.

Esses bens recebem a sensação de “refúgio”, pois são bens cuja posse é sinónimo de proteção. Isso significa que, como esses bens têm valor intrínseco, não os compra para especular, para ganhar dinheiro. Em vez disso, são comprados a fim de se proteger de uma possível crise económica ou de um período de instabilidade de preços, uma vez que os retornos sobre ativos de refúgio seguro estarão próximos da paridade.

A Bitcoin é uma moeda virtual que tem base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Já ouviu falar em DLT, blockchain, criptoativos, bitcoins, stablecoins ou moeda digital de banco central? Saiba o que são aqui.

Leia também...