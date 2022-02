Ucrânia aprova lei que “legaliza” a Bitcoin e outras criptomoedas

Apesar da tensão que se vive entre a Rússia e a Ucrânia, os dois países não param. Na passada quinta-feira, a Ucrânia legalizou a Bitcoin e outras criptomoedas. O projeto para a legalização de criptomoedas já estava em curso desde setembro.

A nova lei recebeu mais de 300 votos à favor e apenas três votos contra, o que revela a coerência na liberação das criptomoedas.

Ucrânia: estima-se que mais de 5 milhões usem criptomoedas

A Ucrânia é um dos mais recentes países a ter legislação para a Bitcoin e outras criptomoedas. Segundo dados recentes, a Ucrânia tem uma população que ronda os 44 milhões de habitantes e estima-se que mais de 5 milhões usem criptomoedas.

Em termos percentuais, a Ucrânia é provavelmente o país com a maior adoção do mundo de criptomoedas. Com uma forte tensão com a Rússia, a Ucrânia antecipa-se também ao país de Putin. Segundo Mikhail Fedorov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia, tal lei irá oferecer mais segurança aos investidores visto que estes terão proteção legal.

Portugal continua a ser um país sem qualquer tipo de legislação, acolhendo inclusive a "Família BitCoin". Didi Taihuttu, patriarca da conhecida 'Família Bitcoin', decidiu mudar-se para Portugal, para aproveitar o "imposto zero", uma vez que em Portugal ainda não existe nenhum tipo de legislação/imposto.