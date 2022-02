“Família Bitcoin” mudou-se para Portugal para aproveitar imposto zero

Portugal ainda não tem legislação para os criptoativos. O nosso país tem mesmo vindo a ser qualificado como o maior paraíso fiscal de criptomoedas da Europa.

Nesse sentido, e para aproveitar o imposto zero, a Família bitcoin mudou-se para Portugal.

Bitcoin: Em Portugal não existe imposto para criptomoedas

Didi Taihuttu, patriarca da conhecida 'Família Bitcoin', decidiu mudar-se para Portugal, para aproveitar o "imposto zero", uma vez que em Portugal ainda não existe nenhum tipo de legislação/imposto.

Tal mudança levou mesmo a televisão norte-americana CNBC a qualificar Portugal como o maior paraíso fiscal de criptomoedas da Europa. A CNBC referiu que a mudança é um grande negócio para a família holandesa, que tem viajado pelo mundo nos últimos cinco anos.

De acordo com Taihuttu...

Portugal era um destino muito atraente para ser ignorado por esta família. Não se paga nenhum imposto sobre ganhos de capital ou qualquer outra coisa em Portugal na criptomoeda

A mudança de vida da "Família bitcoin" remonta a 2017 quando com a esposa e três filhos deixaram tudo o que possuíam e trocaram todos os seus bens por bitcoins. Na altura o preço da criptomoeda era na ordem dos 900 dólares. Atualmente, a moeda digital mais popular do mundo está a ser negociada por volta dos 41.000 dólares. No entanto, não foi há muito tempo que a criptomoeda atingiu os 69.000 dólares (em novembro de 2021).

A Bitcoin é uma moeda virtual que tem base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).