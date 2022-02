Apesar de estar lançado e em plena utilização, o Windows 11 continua a ser alvo de atualizações e melhorias constantes da Microsoft. Quer tornar este sistema perfeito e com o máximo de funcionalidades.

Agora foi descoberto que há ainda mais novidades a caminho. São funcionalidades que o Windows 11 vai estrear e que o vão tornar ainda mais útil para os utilizadores.

Foi o conhecido leaker Albacore, associado ao Windows, que revelou recentemente algumas novidades que encontrou no Windows 11. Estas estão prestes a ser incluídas nas próximas builds para serem desenvolvidas e melhoradas.

Os Stickers no Windows 11

A primeira das novidades é maioritariamente visual. Falamos dos stickers que vão poder ser associados às imagens de fundo do Windows 11. As opções vão estar próximas das já habituais que geram o ambiente de trabalho do sistema da Microsoft.

Para além desta opção de associar os stickers, estes vão também poder ser editados e em várias áreas. Isto permite que seja realizada tal ação diretamente nas definições do Windows 11 ou no menu de contexto do sistema.

As notificações

A segunda alteração que a Microsoft está a preparar tem a ver com as notificações. Estas vão passa a ter áreas separadas e vai ser possível atribuir prioridades.

O próprio nome desta área é alterado e passa agora a ter o nome Focus, para ser mais simples e mais direto. Há ainda outras pequenas alterações, quase invisíveis e que mudam um pouco a ordenação desta área.

Poupança de energia

Outra das novidades será dedicada à sustentabilidade. Esta vai dar ao utilizador acesso a muitas opções associadas à energia e à forma como podem gerir melhor os recursos presentes no PC. Será aqui que podem mudar estes valores no Windows 11 tornando-o mais eficiente.

Vai existir um modo eco, que irá ajustar um leque de opções, a pensar na poupança de será energia. Com um simples clique tudo será adaptado e ajustado a esta função.

Espera-se que muito em breve, nas versões de testes do Insider, a Microsoft traga as novas opções e funcionalidades.