Nos últimos tempos têm surgido muitas informações sobre os próximos produtos que a Apple tem para apresentar. Cada vez mais se fala do próximo iPhone SE 3, com todas as suas possíveis especificações.

Agora, e dando continuação a estes rumores, surge mais um importante sobre estas novidades. Está a ser avançada uma data para o evento que trará todas estas novas propostas. Assim, no próximo dia 8 de março haverá grandes novidades.

Novidades no dia 8 de março

Esta não é uma informação oficial, mas está a ser avançado que a Apple estará a preparar um evento para o próximo dia 8 de março. Elementos ligados à empresa revelaram que este será um evento virtual, ainda por culpa do COVID-19 e da necessidade de distanciamento social.

Que avançou com esta data, o dia 8 de março, alertou ainda que esta poderá não ser definitiva. Há ainda vários fatores a ter em conta, como problemas de preparação ou outros associados à sua cadeia de produção e aos fornecedores.

Chega o iPhone SE 3 e o iPad Air 5

Nesse dia, e do que se sabe, a Apple deverá colocar em palco várias das suas novidades. A mais importante destas é sem qualquer dúvida o novo iPhone SE 3, a renovação do modelo mais básico do smartphone da Apple. A presença do 5G deverá ser uma realidade e uma novidade para esta proposta.

Fala-se ainda da chegada do novo iPad Air 5, que deverá ter o mesmo SoC que o iPhone 3 SE, o A15. Este tablet deverá também ter presente o suporte para 5G. Outra novidade possível para esta data é o lançamento do iOS 15.4, que está já em testes públicos.

Apple mostrará um novo Mac nesse dia?

Por fim, fala-se que este evento possa trazer um novo Mac com o SoC Silicon da Apple. Infelizmente não existem ainda detalhes sobre esta nova proposta. Acredita-se que a Apple esteja a trabalhar em novos Mac com este SoC da Apple, incluindo um novo Mac mini, Mac Pro, iMac Pro e MacBook Air redesenhado.

Aguarda-se assim que a Apple envie os convites para este evento virtual que estará a preparar. Ainda falta cerca de 1 mês, mas até à data prevista muito mais vai ser revelado e o interesse aumentará certamente.