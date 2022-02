Comparadores de preços: Google processada em 2,1 mil milhões de euros na Europa

A Google está uma vez mais a ser processada na Europa num caso de práticas anti-concorrencias, onde está provado que o serviço de pesquisas estava a favorecer os próprios serviços da empresa.

No caso em concreto, a PriceRunner é uma empresa com um popular comparador de preços na Internet que se viu lesada por causa das pesquisas por preços no Google, não considerarem o seu serviço, dando destaque ao comparado de preços da própria Google.

Google é novamente processada por práticas de anti-concorrência

O serviço de comparação de preços PriceRunner, com sede na Suécia, anunciou que está a processar a Google em 2,1 mil milhões de euros depois do Tribunal Geral da União Europeia ter decidido que a Google ter violado as leis antitruste da UE.

Em novembro passado, o Tribunal confirmou a decisão de multar a empresa norte-americana num recorde de 2,42 mil milhões de euros, por favorecer os seus próprios serviços de comparação de preços em detrimento dos concorrentes.

Estamos a ir atrás de uma compensação pelos dados que a Google nos causou durante muitos anos, mas também estamos a encarar este processo como uma luta pelos consumidores que sofreram com a violação da lei da concorrência pela Google nos últimos 14 anos, e ainda nos dias de hoje.

|refere Mikael Lindahl, CEO da PriceRunner

A PriceRunner afirma ainda que a Google tem uma "posição de monopólio" na Europa e acredita que ainda não cumpriu a decisão da Comissão da UE, continuando a "abusar da sua posição dominante". Como tal, alegou que o tráfego e os lucros são desviados de empresas como a sua, mesmo com serviços de maior qualidade que os da Google, prejudicando dos consumidores.

Como a violação ainda está em andamento, o valor dos danos aumenta a cada dia, esperamos que o valor final dos danos do processo seja significativamente maior.

A Google ainda não comentou este novo processo.