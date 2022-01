Nvidia apresenta finalmente a GeForce RTX 3090 Ti: um autêntico monstro gráfico

Não há qualquer dúvida de que a Nvidia é e continuará a ser a marca que lidera o segmento dos chips gráficos. A chegada da nova linha GeForce RTX 30 foi um verdadeiro sucesso, embora o stock ainda sofra significativamente com a escassez de componentes e com a mineração de criptomoedas que recorrem a estes e outros chips para extrair as moedas digitais.

Mas há agora boas notícias e, tal como já se previa, a Nvidia apresentou agora a sua nova GeForce RTx 3090 Ti na CES 2022. Esta placa é um autêntico monstro gráfico e tudo aponta para que o seu lançamento esteja para breve.

Nvidia apresenta a gráfica GeForce RTX 3090 Ti

A CES 2022 é o palco para muitas empresas apresentarem os seus produtos. E a edição deste ano, que ainda continua condicionada pela pandemia da COVID-19, não foi diferente.

Desta forma, e tal como já se previa, a Nvidia anunciou várias novidades, entre elas uma muito especial e muito aguardada pelos consumidores, em especial pelos jogadores.

A Nvidia apresentou então finalmente a sua placa gráfica GeForce RTX 3090 Ti, um verdadeiro monstro ao nível gráfico. E por ser um anúncio tão especial, a novidade foi deixada para o final da apresentação, mas não foram revelados muitos detalhes. No entanto já há alguns dados confirmados.

A GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition conta com um design de slot triplo, muito semelhante à irmã mais velha RTX 3090. O chip terá um único conector de alimentação de 16 pinos capaz de oferecer até 450W de potência energética. Já a RTX 3090 fornece 350W.

Estima-se que a placa tenha um clock base de 1560 MHz e boost de 1860 MHz. Estes valores serão assim, respetivamente, 12% e 10% superiores ao modelo não Ti. Para além disso, oferecerá até 40 TFLOPs de potência e ainda 78 RT Teraflops e 320 Tensor Teraflops.

Contará com a GPU GA102 com 10752 núcleos CUDA. A empresa integrou ainda 24 GB de memória GDDR6X mais rápida com um clock de 21 Gpbs. Segundo o site VideoCardz, este memória terá uma interface de 384 bits permitindo 1 TB/s de largura de banda, sendo então quase 7,7% mais rápida do que a RTX 3090.

Com todas estas especificações, sabemos bem que a GeForce RTX 3090 Ti não será um chip nada barato, mas a Nvidia ainda não anunciou o preço recomendado. Contudo, o The Verge avança que este chip deverá rondar os 2.000 dólares. Além disso, parece que o lançamento oficial deste monstro gráfico poderá estar para breve.

Para além deste anúncio, a Nvidia também apresentou a placa GeForce RTX 3050 para desktops e as RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti para computadores portáteis. Pode ver todas as novidades apresentadas pela marca na CES 2022 aqui.