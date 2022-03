Recorde tudo o que a Apple apresentou no seu evento Peek Performance

Como é normal nos eventos da Apple, as novidades que hoje foram reveladas no Peek Performance mostraram o que de melhor a marca tem preparado. Com Tim Cook no palco, tudo foi apresentado e revelado e detalhe, preparando o que está prestes a chegar.

As novidades são muitas e focaram-se num novo iPhone SE e num novo iPad Air, com muitas melhorias. A somar a isso a Apple preparou 2 novas surpresas, agora focadas no trabalho e que tomaram forma no Mac Studio.

Ao final da tarde de ontem a Apple voltou a revelar um leque muito interessante de novidades. Estas ficam disponíveis muito em breve, renovando muitas das propostas da marca em áreas chave, melhorando o que os utilizadores têm disponível.

Há um novo iPhone SE, agora com 5G

A primeira proposta foi a renovação do iPhone mais acessível para todos. O modelo SE foi renovado, mantendo ainda o mesmo design que a marca revelou no ano passado. Temos ainda a chegada do 5G, ago que muitos esperavam para este modelo.

Além desta novidade, há ainda a chegada do SoC A15 Bionic, que traz para o novo iPhone SE todas as capacidades de IA que a marca criou. Associado à câmara de 12 megapixel com Deep Fusion, temos assim reconhecimento de imagens e de texto.

É também este SoC, que associado ao botão Home, dá a segurança necessária para os dados do utilizador. A bateria sabe-se com mais capacidade, mas sem se conhecerem valores. Este é, também, um equipamento que está mais rápido no desempenho, tanto no CPU como no GPU.

As vendas do novo iPhone SE começam já no dia 18 de março, com um preço de 429 dólares. Em Portugal, o novo iPhone SE custará 529,00 €, no modelo de 64 GB, e poderá ser encomendado a partir das 13h de 11/3.

iPad Air está mais poderoso e já traz 5G

Na sua onda de renovação, a Apple resolveu trazer novidades para mais um dos seus equipamentos de sucesso. Falamos do iPad Air, que recebeu novo hardware e também novas funcionalidades. Este passou a ter suporte para 5G e recebeu o SoC M1, para ter ainda mais desempenho.

Com este novo SoC, a Apple garante uma melhoria de desempenho de 60% e mais eficiência no campo energético. O GPU cresce da mesma forma e tem um desempenho 2x superior e a sua bateria garante uma autonomia para um dia inteiro. A presença de uma porta USB-C dá-lhe mais velocidade de transferência de dados.

As melhorias vão também para a fotografia, que tem agora uma câmara frontal de 12 MP ultrawide com suporte para 4K em vídeo e com suporte para a funcionalidade Center Stange. Este iPad Air renovado é compatível com Magic Keyboard, Smart Keyboard e Apple Pencil de 2ª geração.

Também chegando a 30 de março, o iPad Air terá um preço de 709 € e poderá ser encomendado já no dia 11 deste mês.

M1 Ultra, o SoC da Apple mais poderoso de sempre

Uma novidade que a Apple preparou em segredo foi um novo SoC. O M1 Ultra está pronto a ser usado e traz ainda mais desempenho, de uma forma simples e inteligente. Ao unir 2 SoC M1 MAx, com a arquitetura UltraFusion, a Apple cria uma proposta única e integrada.

Este consegue dobrar diretamente o que o M1 Max oferece e apresenta 20 núcleos de CPU, 64 núcleos de GPU e até 128GB de RAM. A Apple garante que este tem melhor desempenho de CPU e GPU que um PC com um CPU de 16 núcleos, usando menos 100W e 200W de potência, respetivamente.

O crescimento em desempenho bate também tudo o que a Apple já tinha criado e as melhorias são óbvias e imediatamente visíveis, com um desempenho das mais fluído e muito mais rápido.

Este novo SoC está pronto e vai ser já usado. A Apple quer colocar o M1 Ultra no novo Mac Studio, que a marca apresentou também ontem.

Mac Studio é o novo supercomputador da Apple

Por fim, e já fazendo uso do SoC M1 Ultra, a Apple revelou o seu novo computador. O Mac Studio é uma máquina de elevado desempenho e que será o seu expoente máximo. Pode ser comprado com o SoC M1 Max ou com o novo M1 Ultra.

A versão com o SoC M1 Max tem um CPU de 10 cores, GPU até 32 cores, até 64 GB de memória unificada e 400 GB/s de largura de banda da memória. Já a proposta com oferece um CPU de 20 cores, GPU até 64 cores, até 128 GB de memória unificada e 800 GB/s de largura de banda da memória.

Segundo a Apple, este computador consegue estar ligado até quatro monitores Pro Display XDR e uma televisão 4K. Tem uma saída para auscultadores com compati­bilidade avançada para equipamento de alta impedância ou para colunas amplificadas.

O novo Mac Studio consegue bater facilmente o Mac Pro. A marca revelou que o Mac Studio é 80% que o Mac Pro e 3,4 vezes mais rápido do que qualquer iMac. Os 19,7 cm2 que o Mac Studio ocupa escondem um sistema térmico que permite aos processadores M1 Max e M1 Ultra um desempenho elevado e num silêncio quase absoluto.

O monitor Studio Display de 27", 5K tem suporte VESA. Vem com uma câmara de 12 MP (com suporte para o Center Stage) e um sistema de 6 microfones, 4 Woofers e 2 Tweeter. A Apple referiu que o Mac Studio tem a capacidade de reproduzir 18 conteúdos de vídeo em 8K Pro Res.

O Apple Studio Display custa 1799 €; o Mac Studio com M1 Max está disponível desde 2349 € e o modelo com M1 Ultra 4 649,00 €.

A Apple aproveitou ainda o evento Peek Performance para apresentar uma novidade no iPhone 13. Temos assim uma nova cor, o verde, que irá poder ser escolhida no iPhone, Pro e Pro Max. Se no primeiro caso é apenas verde, nos 2 últimos tem nome Verde Alpino.