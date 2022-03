Apple apresentou o novo chip M1 Ultra, o seu SoC mais poderoso de sempre

Quando revelou o M1, a Apple rompeu barreiras e limites no que toca à computação. Este é um SoC desenhado pela Apple e para a Apple. Ao longo do tempo vem a melhorar esta oferta e hoje trouxe uma novidade única.

Chegou o SoC M1 Ultra, o mais poderoso SoC de sempre da Apple, preparado para um lote de equipamentos único e com capacidades que elevam este SoC a novos níveis.

Se até agora tínhamos os SoC M1, M1 Pro e M1 Max, cm capacidades crescentes, a Apple voltou a mudar o jogo e apresentou uma novidade importante. Falamos de um novo SoC, com ainda mais capacidade de processamento, com os mesmos gastos de energia.

O M1 Ultra traz uma novidade da Apple. Recorrendo à arquitetura UltraFusion, este SoC consegue unir 2 unidades do M1 Max e criar uma solução única e integrada. Temos aqui 2.5TB/s de interligação entre os processadores.

Toda esta capacidade é ainda elevada com o suporte para um aumento exponencial dos recursos, dobrando diretamente o que o M1 Max oferece. Temos assim 20 núcleos de CPU, 64 núcleos de GPU e até 128GB de RAM.

Comparando com a concorrência, temos melhor desempenho de CPU que um PC com um CPU de 16 núcleos, usando menos 100W de potencial. Há ainda melhor desempenho do GPU, com consumos de menos 200W de energia.

Este novo SoC está pronto e vai ser já usado. A Apple quer colocar o M1 Ultra no novo Mac Studio, que a marca apresentou hoje também.