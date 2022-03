Depois de termos visto a chegada de uma atualização crítica no Firefox, a Mozilla resolveu trazer novidades esta semana. Assim, o Firefox 98 está já disponível e pronto para ser instalado por todos os que usam este browser.

Não são muitas as novidades que esta versão traz, mas há muito que muda. A principal está na forma como o download de ficheiros é tratado, facilitando a vida aos utilizadores, havendo ainda uma mudança nos motores de pesquisa que são usados.

Download mais simples no Firefox

Disponível para todas as plataformas onde a Mozilla tem presença, o Firefox 98 traz um conjunto interessante de novidades. Assim, os utilizadores que usam este browser no Android, no Windows, macOS ou no Linux têm já disponível esta atualização.

A grande novidade, segundo a criadora deste browser, é mesmo o fluxo de download de ficheiros. Este passa a ser totalmente automatizado e sem qualquer intervenção dos utilizadores. A Mozilla acredita que esta nova lógica reduz as interrupções e facilita este processo.

Esta versão tem mais novidades

Como é natural, este comportamento poderá ser alterado pelos utilizadores. Nas configurações podem ativar novamente o pedido de confirmação para o download. Este processo pode ser realizado por tipo de ficheiro, ficando ao critério do utilizador ter, por exemplo, apenas o pedido de confirmação para os executáveis.

Com esta nova versão do Firefox, podem existir mudanças nos motores de pesquisa. A Mozilla alega que "não conseguiu obter permissão formal para continuar a incluir determinados mecanismos de pesquisa no seu browser".

Mozilla melhorou o seu browser

Claro que há ainda várias melhorias no que toca à segurança e estabilidade do Firefox. A Mozilla tratou ainda de resolver algumas questões associadas a falhas de segurança no seu browser, algo que faz em todas as novas versões lançadas.

Esta versão estará já disponível e até instalada em muitos utilizadores, graças às atualizações automáticas que a Mozilla desenvolveu. Os restantes encontram a nova versão disponível no local habitual, dentro do seu browser favorito.