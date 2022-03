Chegou o novo iPhone SE, a renovação de um dos clássicos da Apple

A Apple está agora a apresentar as suas novidades no seu evento programado para hoje. São esperados alguns equipamentos especiais, que têm vindo a surgir na forma de rumores e algumas fugas de informação.

Um dos mais esperados era o novo iPhone SE, que renova assim a sua oferta, trazendo muito do que os restantes modelos ja tinham. Vamos assim conhecer este novo iPhone, dedicado a todos os que querem um equipamento Apple, a um preço mais acessível

A Apple revelou agora o seu novo iPhone SE, totalmente renovado e com muitas novidades. A primeira delas é mesmo a chegada do seu SoC A15 Bionic, com todas as suas capacidades de IA e de outras tecnologias.

Assim, e com este SoC, o novo iPhone SE pode tirar ainda mais da fotografia e toda a capacidade de inteligência artificial. Reconhecimento de texto e de imagens é agora possível, num equipamento que está mais rápido no desempenho, tanto no CPU como no GPU.

Há ainda a chegada óbvia do 5G, algo que melhora a velocidade de ligação à Internet. A Apple trouxe um novo vidro para a frente e traseira do iPhone SE, caraterizando-o como o vidro mais resistente num smartphone.

Contem também com o botão Home, principalmente para garantir a segurança deste equipamento. Assim, podem ter toda a proteção que tinham nos equipamentos mais recentes. No campo da fotografia temos uma câmara de 12 megapixel com Deep Fusion.

A bateria é também importante e a Apple e a Apple garante melhorias significativas no novo iPhone SE. Não foram revelados números, com é normal.

As vendas do novo iPhone SE começam já no dia 18 de março, com um preço de 429 dólares.