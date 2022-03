Evento Apple “Peek Performance” – acompanhe em direto

A Apple, sob o comando de Tim Cook, estará em direto a apresentar novos dispositivos que, provavelmente, vêm confirmar os muitos rumores que têm surgido ao longo dos últimos meses.

Junte-se a nós e venha acompanhar o evento em direto, a partir das 18 horas.

Assista ao evento Apple em direto

Principais novidades

Tim Cook sobe a palco e começa logo a falar da Apple TV+ e dos conteúdos de qualidade que já estão a ganhar prémios importantes no segmento.

Há também novidades, com filmes novos. Além disso, os fãs de Baseball terão conteúdo exclusivo com Friday Night Baseball.

O iPhone 13 verde chegou... mas não vem só

Tal como havia sido publicado ontem, há um novo iPhone 13 verde, mas a Apple lançou também o iPhone 13 Pro nos mesmos tons. Estes modelos estarão disponíveis a 13 de março. As pré-vendas abrem hoje.

iPhone SE com Apple A15 Bionic

Uma vez mais, sem grandes surpresas, Tim Cook anuncia um novo iPhone SE. Esta nova geração mantém o design do iPhone 8, mas com muito mais potência, já que integra o processador A15 Bionic.

Para muitos utilizadores, este smartphone surge com as especificações ideais, já que tem um ecrã com menos de 5 polegadas (4,7") e com o Touch ID, como forma de segurança.

Mas em termos de especificações de design, ainda se destaca o facto de integrar o mesmo vidro na traseira e frente que o iPhone 13, com grande resistência.

A Câmara também foi melhorada garantindo resultados de topo, ainda mais porque conta com todo o poder computacional do novo SoC.

[em atualização]