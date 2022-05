NASA confirma: Cratera Jezero de Marte foi um lago gigantesco e pode conter fósseis

A milhões de quilómetros da Terra, a NASA continua a recolher informações que conformem as suspeitas: Marte já teve vida. Como tal, a agência tem uma nova análise das imagens tiradas pelo rover Mars Perseverance. As informações confirmam que o local de aterragem do robô, a cratera Jezero, era um grande lago alimentado por um pequeno rio há cerca de 3,7 mil milhões de anos.

Segundo o MIT, neste sítio poderá existir muitas provas de vida marciana.

Cratera de Jezero em Marte pode conter indício de vida marciana

A nova análise prova a teoria que levou a NASA a escolher a cratera de Jezero como local de desembarque do robô Perseverance em Marte. A agência espacial americana acredita que os sedimentos encontrados no interior do antigo lago da cratera poderão fornecer sinais de vida antiga no planeta vermelho.

A sua análise foi realizada em imagens do lado ocidental da cratera, que agora se confirma ser um antigo delta de rio que se alimentou de um lago outrora semelhante à Terra na cratera Jezero de Marte.

Os investigadores, que detalharam a sua análise num artigo publicado na revista Science, revelaram também que ocorreram inundações repentinas na região agora desolada.

Se olharmos para estas imagens, estamos basicamente a olhar para esta paisagem épica do deserto. Não há uma gota de água em lado nenhum, e ainda assim, aqui temos provas de um passado muito diferente. Algo de muito profundo aconteceu na história do planeta.

Explicou Benjamin Weiss, professor de ciências planetárias no MIT e membro da equipa de análise.

Vasculhar fósseis extraterrestres

A equipa do robô Perseverance escolheu a cratera de Jezero como local de aterragem, depois de imagens de satélite mostrarem formações rochosas em forma de leque que se assemelhavam a deltas de rio na Terra. As novas imagens foram tiradas durante os primeiros três meses da chegada dos rovers em fevereiro de 2021 a Marte.

As imagens, captadas pelas câmaras Mastcam-Z e SuperCam Remote Micro-Imager (RMI) do Perseverance, confirmam que o lado ocidental da cratera de Jezero era outrora o lar de um delta do rio.

O novo estudo do MIT explica que o lago esteve calmo durante grandes períodos até que uma mudança no clima causou inundações repentinas na região. De acordo com os investigadores, as inundações transportaram grandes rochas a dezenas de quilómetros de maiores altitudes até ao leito do lago onde ainda hoje se encontram.

A seguir, o Perseverance procurará locais de onde recolher amostras que serão eventualmente devolvidas à Terra em futuras missões. Uma vez na Terra, estas amostras serão analisadas em busca de quaisquer sinais de vida marciana antiga.

Temos agora a oportunidade de procurar fósseis. Levará algum tempo para chegar às rochas que realmente esperamos possam provar os sinais de vida. Portanto, é uma maratona, com muito potencial.

Disse a membro da equipa Tanja Bosak, professora associada de geobiologia no MIT.

O que terá transformado Marte num deserto vermelho?

Impressionantemente, as rochas inundadas na antiga cratera de Jezero lakebed podem permitir aos cientistas identificar exatamente quando Marte passou de ser um planeta habitável para o planeta desértico vermelho que conhecemos hoje.

A coisa mais surpreendente que saiu destas imagens é a oportunidade potencial de perceber o tempo em que esta cratera transitou de um ambiente habitável como a Terra, para este desolador deserto paisagístico que vemos agora. Estes leitos de rocha podem ser registos desta transição, e não vimos isto noutros locais em Marte.

Referiu Weiss.

Desde que aterrou na cratera de Jezero a 18 de fevereiro, a missão Perseverance tirou com sucesso de uma lista de estreias históricas, incluindo o primeiro voo controlado noutro planeta, e a primeira extração de oxigénio respirável do planeta vermelho utilizando um instrumento experimental chamado MOXIE.

O rover Perseverance passará pelo menos dois anos a explorar e a recolher amostras da cratera Jezero. Deixará amostras em locais específicos do planeta vermelho para futuras missões em Marte para recuperar e regressar à Terra.

Podemos estar incrivelmente perto de confirmar a existência de vida extraterrestre sob a forma de microorganismos mortos há muito tempo, uma descoberta que mudaria vastamente a nossa compreensão e perceção do universo.

Leia também: