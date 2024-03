Fotografias da mancha solar AR3590 mostram que é a maior do Ciclo Solar 25

O 25.º ciclo solar da nossa estrela não tem sido nada calmo, bem pelo contrário. E as manchas no Sol são o testemunho antecipado dessa irreverência, de uma atividade poderosa. A região da mancha solar AR3590 é uma região para o livro dos recordes.

Mancha solar AR3590 é mais de 9 vezes o tamanho da Terra

Esta mancha solar foi vista na face visível do Sol desde cerca de 18 de fevereiro até cerca de 1 e 2 de março, altura em que a rotação do Sol a tirou de vista. Era grande, atingindo um tamanho de quase 9 Terras por volta de 26 de fevereiro.

Conforme registo, esta foi a maior mancha solar do Ciclo Solar 25 até à data. Podíamos vê-la da Terra com a devida proteção ocular (óculos de eclipse). Entre 21 e 22 de fevereiro, produziu três erupções X - a categoria mais forte de erupção - em menos de 24 horas. E uma delas foi a maior chama X do Ciclo Solar 25 até à data, uma chama X6.4!

Além disso, durante todo o tempo em que esteve visível no lado do Sol virado para a Terra, foi o principal produtor de erupções. Agora o AR3590 partiu para o lado de trás do Sol. Mas a Mastcam-Z do rover Mars Perseverance está a captá-lo do outro lado do Sol.

Adeus, AR3590! Será que vais sobreviver para voltar a aparecer no lado do Sol virado para a Terra daqui a cerca de 10 dias?

Durante o tempo em que o AR3590 esteve visível, a comunidade de fotógrafos dedicada a captar tudo da nossa estrela esteve ocupada a registar tudo, o resultado são imagens incríveis!

AR3590 primeiros dias no Sol

Patricio León, de Santiago do Chile, tirou esta imagem em 21 de fevereiro e escreveu:

A grande mancha solar AR3590 evoluiu com o crescimento do núcleo escuro principal e a disposição de vários elementos menores, parecendo uma cauda de cometa.

Um registo importante, no seguimento da evolução desta mancha.

Mario Rana, de Hampton, Virgínia, partilhou esta imagem em 25 de fevereiro. É uma imagem de hidrogénio-alfa do Sol.

Vê aquela área brilhante no topo? É a AR3590. Impressionante!

Tom Jones, de Rochester, Nova Iorque, criou esta fantástica imagem composta.

O resultado permite-nos perceber o crescimento da mancha solar.

Adeus AR3590, vamos sentir a tua falta!

Outro fotógrafo, Patricio León, de Santiago do Chile, partilhou esta imagem no dia 27 de fevereiro e escreveu:

A mancha solar AR3590 está a encurtar à medida que se afasta progressivamente de nós, um grande núcleo escuro separado do corpo principal na extremidade dianteira.

De facto a mancha vai desaparecer, por trás da estrela.

Em termos astronómicos, as manchas solares são fenómenos temporários na fotosfera do Sol, que aparecem como manchas mais escuras do que as áreas circundantes. São regiões de temperatura superficial reduzida, causadas por concentrações de fluxo de campo magnético que inibem a convecção.

As manchas solares geralmente aparecem em pares de polaridade magnética invertida. O seu número varia de acordo com o ciclo solar de aproximadamente 11 anos.

Patricio León, de Santiago, partilhou também esta imagem da mancha solar AR3590. Esta está prestes a partir do lado do Sol voltado para a Terra, a 1 de março de 2024.

As manchas individuais ou grupos de manchas podem durar entre alguns dias e alguns meses, mas acabam por se dissipar.

Estes eventos expandem-se e contraem à medida que se movem pela superfície do Sol, com diâmetros a variar de 16 km a 160.000 km. As variedades maiores são visíveis da Terra sem o auxílio de telescópios.

Quando surgem, elas podem viajar a velocidades de algumas centenas de metros por segundo.