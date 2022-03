A velocidade do som em Marte é estranhamente diferente, revelaram os cientistas

Por muito que se queira fazer comparações entre o que conhecemos no nosso planeta e como será em Marte, a realidade parece afastar cada vez mais estes dois mundos. De tal forma que os cientistas confirmaram a velocidade do som em Marte e chegaram à conclusão que, estranhamente, é muito diferente da velocidade do som na Terra.

A NASA utilizou o equipamento no rover Perseverance para estudar a atmosfera do planeta vermelho e os dados estão a intrigar os investigadores.

Como se propaga o som marciano?

Os cientistas conseguiram medir a velocidade do som em Marte recorrendo aos dados já recolhidos pelo rover Perseverance, da NASA. Segundo o que foi apurado, esta velocidade do som no planeta vermelho é muito diferente da conhecida na Terra.

Esta medição é muito importante para as investigações pois abre portas à compreensão de um leque de fatores, assim como permite compreender como se dará a comunicação entre futuros exploradores marcianos.

As descobertas sugerem que tentar falar na atmosfera de Marte poderia produzir um efeito estranho, uma vez que o som mais agudo parece viajar mais depressa do que as notas graves. Não que se vá tentar, uma vez que a atmosfera de Marte é irrespirável, mas é certamente divertido pensar nisso!

Estes dados foram divulgados na 53.ª Conferência de Ciência Lunar e Planetária pelo cientista planetário Baptiste Chide do Laboratório Nacional de Los Alamos.

A velocidade do som não é uma constante universal. Pode mudar, dependendo da densidade e temperatura do meio pelo qual viaja; quanto mais denso o meio, mais rápido ele passa. É por isso que o som percorre cerca de 343 metros por segundo na nossa atmosfera a 20 graus Celsius, mas também a 1.480 metros por segundo na água, e a 5.100 metros por segundo no aço.

Som em Marte é mais lento

Tendo em conta que a atmosfera de Marte é muito mais ténue do que a da Terra, cerca de 0,020 kg/m3, em comparação com cerca de 1,2 kg/m3 para a Terra, isso significa que o som se propaga de forma diferente no planeta vermelho.

Mas a camada da atmosfera logo acima da superfície, conhecida como a Camada Limítrofe Planetária, acrescentou complicações. Assim, durante o dia, o aquecimento da superfície gera atualizações convectivas que criam uma forte turbulência.

Os instrumentos convencionais para testar os gradientes térmicos da superfície são altamente precisos, mas podem sofrer vários efeitos de interferência. Felizmente, o rover Perseverance tem algo único: microfones que nos podem permitir ouvir os sons de Marte, e um laser que pode desencadear um ruído perfeitamente cronometrado.

O microfone SuperCam foi incluído para gravar as flutuações de pressão acústica do instrumento de quebra espectroscopia induzida pelo laser do rover ao analisar amostras de rocha e solo na superfície marciana.

Chide e a sua equipa mediram o tempo entre o disparo do laser e o som que chegava ao microfone da SuperCam a 2,1 metros de altitude, para medir a velocidade do som na superfície.

Os resultados confirmam as previsões feitas utilizando o que sabemos da atmosfera marciana, confirmando que os sons se propagam através da atmosfera perto da superfície a cerca de 240 metros por segundo.

No entanto, a peculiaridade da paisagem sonora móvel de Marte é algo completamente inesperado, com condições que conduzem a uma peculiaridade nunca vista noutro lugar.

Devido às propriedades únicas das moléculas de dióxido de carbono a baixa pressão, Marte é a única atmosfera terrestre no Sistema Solar a experimentar uma mudança na velocidade do som mesmo no meio da largura de banda audível (20 Hertz a 20.000 Hertz).

Escrevem os investigadores.

Em frequências superiores a 240 Hertz, os modos vibracionais ativados por colisão das moléculas de dióxido de carbono não têm tempo suficiente para relaxar ou para regressar ao seu estado original. O resultado disto é que o som viaja mais de 10 metros por segundo a frequências mais altas do que a frequências baixas.

Isto poderia levar ao que os investigadores chamam de uma "experiência de audição única" em Marte, com sons mais agudos a chegar mais cedo ao ouvinte do que os mais graves. Esta será a razão para imaginarmos o quão estranho seria o som ter esta diferença entre graves e agudos, numa conversa convencional entre humanos.

