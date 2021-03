Marte: Rover Perseverance da NASA grava pela primeira vez os sons da sua atividade

Marte é um planeta de robôs e sondas espaciais. Não há vida, que se saiba, mas o planeta não está sem atividade extra marciana. A tecnologia que os terráqueos têm enviado para o planeta marca o solo com os seus rastos, imprimem um ruído no ambiente e rompem o vazio com as suas carapaças metálicas. Com a chegada da mais avançada tecnologia de exploração planetária, o rover Perseverance, a NASA e a Terra, passaram a ouvir e a ver o que nunca haviam visto ou ouvido em Marte.

O mais recente rover da NASA gravou áudio de si próprio a esmagar a superfície do Planeta Vermelho, acrescentando uma dimensão totalmente nova à exploração de Marte.

Marte, um planeta de robôs

Com o início da atividade do rover Perseverance na superfície de Marte, a máquina começou a esmagar o solo por onde passava, e novos sons foram captados por um microfone sensível que foi incluído à panóplia de tecnologia que este robô carrega. Assim, os astrónomos cá na Terra podem ouvir o ranger do metal, o solo a partir-se, os sons dos pings da comunicação e o som do planeta enquanto este rover vagueia pelo terreno marciano.

Muitas pessoas, quando veem as imagens, não apreciam que as rodas sejam de metal. Quando se conduz com estas rodas sobre rochas, é, na verdade, muito barulhento.

Disse Vandi Verma, engenheiro e condutor do rover no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

Planeta Vermelho tem som metálico e silvos de motor

Mais de 16 minutos de sons da condução do rover de 27,3 metros foram gravados no dia 7 de março. Estes sons foram captados pelo microfone de entrada, descida e aterragem (EDL) do Perseverance. Este microfone ainda permanece operacional no rover após o seu histórico touchdown a 18 de fevereiro.

O microfone foi adicionado ao rover para ajudar a trazer ao público a ação que decorreu durante a entrada e pouso do rover em Marte. Contudo, os membros da missão também têm estado ansiosos por ouvir os sons da superfície.

Se ouvisse estes sons a conduzir o meu carro, encostava e pedia um reboque. Mas se se pensar no que se está a ouvir e onde foi gravado, faz todo o sentido.

Disse Dave Gruel, engenheiro do subsistema de câmaras e microfones EDL.

Duas versões do clip áudio do mesmo disco foram divulgadas ao público a 17 de março. A primeira versão apresenta mais de 16 minutos de sons crus e não filtrados do rover que viaja na cratera Jezero. Nela pode-se ouvir o ruído gerado pela interação do sistema de mobilidade do Perseverance (as suas rodas e suspensão) com a superfície, juntamente com um grande ruído de um “arranhão”.

A equipa de engenharia do rover Perseverance continua a avaliar a fonte do ruído da pretensa raspagem. Segundo os engenheiros, este ruído pode ser uma interferência eletromagnética de uma das caixas eletrónicas do rover. O microfone EDL não se destinava a operações de superfície e teve testes limitados nesta configuração antes do lançamento.

A segunda versão é uma compilação mais curta de sons a partir da gravação em bruto. Assim, nesta versão de 90 segundos, os engenheiros combinaram três segmentos do ficheiro áudio em bruto processando-os e editando-os para filtrar parte do ruído.

Compilar o que se ouve

Este primeiro áudio de uma viagem através da superfície marciana junta-se a uma lista crescente de sons de Marte que já chegaram à Terra. Conforme foi dado a conhecer pelos responsáveis da missão, existe um segundo microfone, que faz parte do instrumento SuperCam da Perseverance, que captou previamente o suspiro do vento marciano, entre outros exercícios da própria sonda a analisar o solo.

Tais informações ajudarão os cientistas ao procurarem na Cratera Jezero sinais de vida microscópica antiga. Os equipamentos científicos irão recolher amostras de rochas e sedimentos para serem devolvidos à Terra em futuras missões.

O rover também andava à procura de um aeródromo adequado para o Helicóptero Mars Ingenuity para tentar os seus primeiros testes de voo. Agora que o local certo foi encontrado, as equipas do Perseverance e do Ingenuity fazem planos para que o rover utilize o helicóptero. Segundo a NASA, este terá 30 dias marcianos, ou sols (31 dias terrestres), para completar até cinco voos de teste.

Depois deste revolucionário equipamento ser lançado na atmosfera de Marte, aí sim a “caça à vida antiga” começará a sério. Conforme tem sido transmitido, as expectativas são altíssimas, uma vez que se pensa que o terreno esteve coberto por água em determinado tempo. Portanto, entre as 19 câmaras do rover e os seus dois microfones, a experiência será repleta de vistas e sons