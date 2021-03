My Free Zoo atinge 15 milhões de “visitantes”

Uma alternativa de Zoo Tycoon para mobile (também há para PC), My Free Zoo goza de grande popularidade. Pelos vistos há muito jogadores que apreciam este tipo de jogo, e se preocupam com a preservação das espécies (nem que seja na forma virtual).

O seu desenvolvedor, a Upjers, revelou recentemente que o jogo conta com mais de 15 milhões de utilizadores em todo o Mundo.

My Free Zoo é um jogo mobile, desenvolvido pelos estúdios alemães Upjers. É um divertido jogo de gestão sobre como construir e gerir um jardim zoológico.

Tal como em Zoo Tycoon, que será talvez o expoente máximo neste tipo de jogos, a tarefa do jogador é simples. Construir o melhor e mais diversificado jardim zoológico possível consiga manter os animais confortáveis e em segurança, com um objetivo ecológico de libertar os animais na Natureza. Por outro lado, é importante que o nosso Zoo consiga fazer os visitantes felizes e com vontade de regressar.

Com um grafismo bastante cartoonesco, My Free Zoo foi lançado à 9 anos atrás e trata-se de um título simples e divertido que, ao longo desses 9 anos, cativou mais de 15 milhões de pessoas de todo o Mundo a jogar. A Upjers revelou recentemente alguns números interessantes sobre o jogo.

Por exemplo, dos zoos todos nasceram mais de 587.000 pandas, enquanto o número total de animais libertados na Natureza ascendeu a 1.151.023.555.

Mas deixo-vos com mais algumas curiosidades sobre o trajeto que My Free Zoo tem feito ao longo destes seus 9 anos de existência:

2013 – funcionalidade das Organizações foram adicionadas ao jogo como uma feature de clã/guild

2014 – estreia das Amazon Houses

2015 – Museu Natural de História passa a permitir que animais extintos sejam introduzidos no jogo

2016 – atingido o úmero de 200 animais

2017 – finalmente passa a haver referência no jogo ao Parque Nacional de Serengeti

2018 – chegada do T-Rex a My Free Zoo

2019 – Parque Polar chega para arrefecer um pouco o clima

2020 – My Free Zoo migra de Flash para web GL, animais marinhos chegam com High Seas e os insetos aparecem em Flower Meadow

2021 – alguns animais especiais são incluídos, como, por exemplo, crocodilos albinos e flamingos azuis

Apesar de um jogo simples, My Free Zoo continua a evoluir. Resta saber até onde pode chegar…