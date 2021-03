Fiat vai recompensar com criptomoedas aqueles que conduzam bem e de forma sustentável

Nunca é demais relembrar medidas e formas para as pessoas serem cada vez mais conscientes e responsáveis na estrada, para uma maior segurança e sustentabilidade rodoviária. Nesse sentido, a Fiat vai recompensar novos condutores do Fiat 500e que realizem uma condução segura, com criptomoeda.

Aqueles que ficarem no pódio poderão ainda receber recompensas extra da Amazon, Apple, Netflix e outras gigantes.

Fiat vai recompensar aqueles que conduzirem em segurança

A empresa-mãe da Fiat, Stellantis, delineou um programa de incentivo à segurança rodoviária. Assim sendo, recompensará os proprietários do novo Fiat 500e que conduzam bem, com uma moeda criptográfica chamada KiriCoin.

A Stellantis estabeleceu uma parceria com a Kiri Technologies, uma empresa fundada no Reino Unido, para criar um programa que recompense aqueles que prezam a segurança rodoviária.

Todo o sistema é executado através da aplicação Fiat e, para participarem, os proprietários têm apenas de se ligar ao sistema de info-entretenimento do seu 500e e conduzir bem.

A partir daí, o sistema recolhe os dados da condução, como distância e velocidade, de forma a perceber se o condutor conduz de forma sustentável. Se assim for, receberão uma moeda criptográfica KiriCoin a cada quilómetro percorrido.

Posteriormente, os dados são descarregados para a aplicação Fiat do smartphone do condutor e as KiriCoins podem, então, ser usadas para comprar produtos e serviços no KiriMarket.

Futuramente, a ideia da parceria inclui que as recompensas sejam alargadas, de modo a incluir, por exemplo, a compra de energia renovável.

Queremos apoiar os comportamentos amigos do ambiente dos nossos clientes e recompensá-los com benefícios exclusivos.

Disse Gabriele Catacchio, gestor de mobilidade elétrica do programa.

KiriCoin não está disponível globalmente

Apesar de a ideia promissora, existem alguns senãos. Atualmente, a KiriCoin só pode ser gasta num mercado específico, o KiriMarket. Além disso, os participantes terão de estar em algum dos 13 países europeus onde a moeda criptográfica está atualmente disponível.

A saber, cada KiriCoin equivale a dois cêntimos de euro. Portanto, tendo em conta a quilometragem, se um Fiat 500e percorrer 10 mil quilómetros por ano, o proprietário irá recolher o equivalente a 150€ em KiriCoins.

