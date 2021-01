Alexa da Amazon chega ao novo Fiat 500 elétrico

Conforme sabemos, as casas têm-se tornado cada vez mais inteligentes, permitindo que, por exemplo, possamos desligar uma simples luz a partir do sofá, ou programar quando o robô vai começar a aspirar o chão. Isto e muito mais é possível pelos dispositivos tecnologicamente avançados que chegam às nossas mãos, como a Alexa, por exemplo.

Como a segunda casa de muitas pessoas, também os carros devem possuir elementos que facilitem a vida dos consumidores. Então, é exatamente isso que passará a existir no Fiat 500 elétrico, a assistente Alexa.

Novo Fiat 500 elétrico equipado com a Alexa

Como sabemos, a Alexa da Amazon é a assistente virtual mais utilizada no mundo. Além de estar disponível dentro de cada, facilitando a vida dos consumidores nas tarefas do dia-a-dia, estará agora a ser integrada no Fiat 500 elétrico.

Aliás, este poderá ser um grande passo, na medida em que é importante que um carro reúna as tecnologias que as pessoas estão habituadas a usar em casa. Ou seja, prolongar a conectividade e a integração dos dispositivos móveis.

Como parte dos serviços que estarão disponíveis a bordo do novo carro elétrico da Fiat, o Urbanita 500e, estará também a assistente virtual Alexa. Em 2021, esta novidade chegará à Áustria, Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido.

Alexa: Comunicar de casa para o carro e vice-versa

Com a Alexa da Amazon disponível no novo Fiat 500 elétrico, os consumidores poderão contar com um sistema que lhes permitirá controlar a casa a partir do próprio carro, durante uma viagem, por exemplo. Por outro lado, poderão também fechar ou abrir o carro a partir de casa, recorrendo a comandos de voz.

Além da informação sobre o estado da bateria do carro sem ter sequer saído de casa, a Alexa fornecerá outras tantas. Aliás, poderá a partir dela escolher músicas para ouvir, recorrendo ao sistema de voz, bem como preparar a casa para a sua chegada, ligando o ar condicionado, por exemplo.

Então, ser-lhe-á possível, através da Alexa, comunicar de casa para o carro e vice-versa.

