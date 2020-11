Alexa muito perto de adivinhar eventuais pedidos dos utilizadores

Apesar de a tecnologia ser (quase) o braço direito dos cidadãos do mundo moderno, a verdade é que ela é efetivamente útil em alguns momentos. Aliás, disso sabem os utilizadores de assistentes virtuais, como a Alexa, por exemplo.

Além de tudo aquilo que a Alexa já realiza, a fim de facilitar a vida do utilizador, entretanto, começará a adivinhar aquilo que poderão pedir.

Alexa poderá deduzir que uma pergunta implicará um pedido

A Alexa é um assistente virtual lançado pela Amazon em 2014. Desde então, o sistema auxiliou muitos utilizadores em várias das suas tarefas diárias e, por isso, conquistou muita gente, estando presente em milhões de lares. Desde contactar uma qualquer pessoa da lista telefónica, até ativar uma música específica da playlist do utilizador.

Agora, além de obedecer aos pedidos dos utilizadores, a Alexa está a ser trabalhada para adivinhar o que estes poderão dizer a seguir. Ou seja, se lhe perguntar quanto tempo demora a preparar um chá, a Alexa poderá prever e perguntar que quer programar um temporizador. Dessa forma, caminhará em direção a uma conversa cada vez mais natural com o utilizador.

Com um novo sistema de aprendizagem de máquinas, a Alexa pode deduzir que uma pergunta inicial implica um pedido posterior.

Escreveram Anjishnu Kumar e Anand Rathi, engenheiros de software da Alexa.

Será esta nova funcionalidade uma chatice?

Para que esta funcionalidade fosse possível foram precisos vários e complexos algoritmos, a fim de detetar objetivos ocultos e formulá-los em ações possíveis. Aliás, Stuart Miles, fundador do site Gadget Pocket-lint, disse que, se o sistema funcionar adequadamente, será uma grande poupança de tempo.

No entanto, a eficácia do assistente virtual vai depender da capacidade da Alexa compreender o contexto da pergunta, de modo a formular e prever a ação seguinte. Ademais, para algumas pessoas, esta funcionalidade poderá tornar-se, ao invés de útil e prática, insuportável.

Isto, porque, se lhe for perguntada a capital de um qualquer país, em contexto de estudo, para, por exemplo, um trabalho, a Alexa vai supor e perguntar se o utilizador quer comprar bilhetes e marcar uma viagem. Aliás, com isso, o utilizador vai simplesmente desligar o dispositivo.

Aliás, no Reddit surgiram já críticas que alegam que a Alexa sugere a utilização de funcionalidades que o utilizador não pretende. Ademais, houve já quem comparasse o sistema a spam.

Assim sendo e de acordo com o que refere Stuart Miles, as pessoas querem um assistente virtual cada vez mais inteligente. Contudo, as gamas que existem precisam de ser bastante trabalhadas, para que correspondam a essas expectativas.

