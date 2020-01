A tecnologia está mais presente do que nunca nas nossas vidas. Atualmente, a KOHLER já tem um chuveiro com uma coluna falante e inteligente que permite interagir com a Alexa durante o banho.

Este produto será exibido na CES 2020, mas todos os pormenores já foram divulgados… Incluindo o preço!

Nos nossos lares temos cada vez mais dispositivos eletrónicos inteligente. Eletrodomésticos, colunas e até torneiras já se renderam à Internet of Things (IoT) que está diretamente relacionada com a domótica.

A produzir vários destes pequenos gadgets existem várias fabricantes. A oferta no mercado é variada, mas a KOHLER está pronta para a atacar a CES 2020 com muitas novidades.

Um dos seus maiores destaques é o chuveiro inteligente e falante que incorpora a assistente virtual Alexa e que será exibido no certame norte-americano.

Já pode falar com a Alexa no banho enquanto ouve música com qualidade

O novo dispositivo da KOHLER é basicamente composto por dois gadgets distintos: o chuveiro Moxie e uma coluna inteligente com sistema de som da Harman Kardon. Este conjunto criado pela empresa norte-americana foi desenvolvido especificamente em simultâneo, de modo a acoplar a coluna de som no chuveiro.

A coluna de som associa-se ao chuveiro através de uma ligação magnética e é resistente à água com certificação IPX67. Para além disso, todas as capacidades inteligentes são executadas pela coluna inteligente.

De forma simples, apenas com comandos de voz, o utilizador pode realizar uma panóplia de tarefas recorrendo à assistente virtual da Amazon. A KOHLER afirma que trabalhou com a Harman Kardon de modo a ajustar o som para se adequar ao ambiente e ao barulho da água no chuveiro.

A coluna inteligente tem disponível ainda, para além dos comandos de voz com a Alexa, um painel tátil que o utilizador pode usar para ajustar volume da música e outro tipo de funcionalidades.

Este novo gadget da KOHLER será exibido na CES 2020, dentro de poucos dias. No entanto, já sabemos chega ao mercado durante 2020 e o seu preço! A coluna inteligente com Alexa custa $159, sendo que pode ser comprada de forma isolada. Caso queira adquirir também o chuveiro Moxie, o preço sobre $70 para um total de $229.

Gadgets Inteligentes que não podem faltar em sua casa