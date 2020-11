Xbox Series X: primeiras impressões da nova consola da Microsoft

2020 tem sido um ano complicado, intenso e muito desafiador, principalmente quando falamos no mercado gaming e, mais concretamente, das consolas. Foram meses onde muito se falou na PlayStation 5, na Xbox Series X e, de entre os rumores e profecias, foi sendo desvendado o design, as especificações e o cardápio de jogos. Assim, neste artigo, queremos apenas concentrar a atenção na nova consola de videojogos da Microsoft: A Xbox Series X (sim, não vamos esquecer a Xbox Series S). Conforme referimos, a nova máquina de jogos foi lançada no passado dia 10 novembro.

No Pplware há algum tempo que temos esta consola, e pelas horas agarrados… já podemos opinar. São, para já, as nossas primeiras impressões. Vamos a isso?

Microsoft Xbox Series X e Series S, consolas da nova geração de jogadores

A Series X (XSX) realmente representa a consola da próxima geração. O hardware oferece-nos novos recursos e poder computacional para disponibilizar ao jogadores uma experiência única de jogabilidade, nos títulos desenhados à medida. Além do DirectX-Raytracing (DXR), esta consola também inclui um SSD super-rápido, que deve eliminar quase completamente os tempos de carregamento dos jogos. 60 fps suaves com resolução Ultra HD e áudio espacial, ou seja, som 3D, também fazem parte desta nova consola.

Logo à partida, a promessa dizia-nos que os jogos da nona geração de consolas seriam ainda mais reais e envolventes, uma espécie de feitiço sobre os jogadores. A Series S (XSS) ainda é uma consola de última geração, mas em comparação com a sua irmã mais velha, a Series X, as especificações foram reduzidas um pouco para poder atingir um preço mais baixo.

Muitos dos recursos mencionados acima podem ser experimentados em ambas, contudo, na Série S com resoluções inferiores. Além disso, a Série S não tem uma unidade ótica, é uma consola puramente digital, onde só pode obter jogos através da loja Xbox interna ou do Game Pass adquirido adicionalmente.

Quer a poderosa consola da Microsoft? Custa 500 euros

Conforme referimos, estão já no mercado as novas consolas da próxima geração da Microsoft pelo preço de 499 euros a Series X e 299 euros a Series S. Ambas as máquinas vêm equipadas com um chip AMD Ryzen com recursos RDNA2, e um SSD extremamente rápido que completa a experiência. Assim, não temos dúvidas que estas novas máquinas de jogos domésticas representam um salto tecnológico garantido em relação à geração anterior.

Paralelamente, a Microsoft expandiu massivamente o seu próprio serviço de assinatura Game Pass – um Netflix de jogos, se preferir -, onde se pode encontrar a EA Play. Portanto, isso alargará a ofertas de mais jogos por assinatura no futuro. Ademais, será igualmente possível jogar em qualquer lugar, porque o Projeto Xcloud também se tornou parte do ecossistema Game Pass.

A evolução

Quando as consolas atuais foram lançadas há sete anos, o mundo parecia diferente – talvez um pouco mais “alegre”, talvez um pouco mais inocente, no entanto, era também um pouco mais lento. Aliás, era sobretudo menos ligado à Internet e aos gadgets. Na verdade, naquela época, os processos eram mais complexos, até um login era mais complicado. Hoje tudo funciona com uma facilidade surpreendente – quase à prova de falhas.

Qualquer pessoa que já jogou numa Xbox ou foi um utilizador do Game Pass Ultimate no computador pode ligar-se e sincronizar facilmente o seu Gamertag da Xbox com a nova consola recorrendo à app Xbox correspondente no smartphone e um código de 10 letras. Igualmente pode continuar a usar a nova Xbox sem Internet e smartphone.

Tudo isto torna a mudança para a nova plataforma o mais suave possível e nem se percebe que está na próxima geração. Por exemplo, a conhecida interface do ecossistema da Xbox que lhe dá as boas-vindas. Faz uma ponte visual com o que conhecemos já da Xbox One X.

Mas há mais, muito mais “coincidências” e semelhanças que a Microsoft provavelmente quis fazer para tornar a passagem o mais simples possível, sem deixar a geração anterior de consolas de fora.

Isso ainda é uma consola ou já é um mini PC?

Com tanta tecnologia, qualquer pessoa que perceba do que estamos a falar pergunta: mas espera lá, isso é uma consola ou é um computador?

Bom, em termos de aspeto do chassis, as duas consolas agora lançadas são bem diferentes. Claro, dentro também existem muitas diferenças. No entanto, ambas as consolas usam um processador AMD Ryzen Octacore, que tem a arquitetura Zen 2 que permite multithreading simultâneo. A Série X tem um clock de 3,8 GHz. Se os 16 threads forem usados, o clock é 200 MHz menor. Um total de 15,4 mil milhões de transistores são encontrados no SoC de 360,4 mm² da Xbox Series X num processo de fabrico aprimorado de 7nm.

No caso da Xbox One X, eram 6,7 mil milhões de transístores numa área de 367 mm² a 16nm. Na irmã mais nova, a Xbox Series S, o clock é um pouco menor: aqui uma frequência de 3,6 GHz é alcançada sem multithreading, e ao usar 16 threads o clock cai em 200 MHz. O cache L2 das CPUs é de 512 KB e 4 MB no cache L3 por CCX (com quatro núcleos de CPU cada), que estão presentes como dois clusters de CPU separados que estão conectados pelo infinity fabric.

A unidade gráfica no SoC é baseada na arquitetura RDNA-2 com DXR-Tier-1.1, que também pode ser encontrada nas próximas Navi-GPUs da AMD. A Xbox Series X possui 56 unidades de computação (CU) instaladas, 52 das quais estão ativas e possuem um cache L2 de 5 MB. Assim, no total, a consola pode usar 3.328 shaders a 1,825 GHz, portanto, o APU pode fornecer um poder de computação de 12,16 TFLOPs.

Xbox Series S menos poderosa, mas igualmente uma tentação

A mesma arquitetura é usada na Xbox Series S, mas com significativamente menos unidades de computação, e com uma taxa de clock menor. Nesta mais modesta, encontram-se apenas 20 CUs que calculam a 1,565 GHz e, por isso, o poder de computação desta consola ser 55% menor face a irmã mais avantajada.

Graças à nova arquitetura de GPU da AMD, ambas as consolas também podem usar o Ray tracing (traçado de raios acelerado) por hardware que ocorre nas unidades de textura. Na Série X, uma CU pode participar de quatro operações de textura ou realizar quatro operações de Ray tracing. Como tal, o desempenho do Ray tracing é de 380 gigarays por segundo.

Ambas as consolas da Microsoft também possuem SSDs NVME instalados permanentemente, na Série S este tem uma capacidade de 512 GB, na Série X é de 1 TB. Em ambos os dispositivos, os SSDs internos são ligados através de duas ligações PCI-E-4.0, permitindo expandir a memória por meio de uma placa plug-in. Estão também disponíveis duas PCI-E-4.0.

No total, as consolas conseguem transferir 4 GB/s, o que resulta em tempos de carregamento da consola muito rápidos. Em termos de memória, a Série X está equipada com 16 GB de RAM GDDR6, que é conectada por um BUS de 320 bits. 10 GB tem uma taxa de transferência de 560 GB/s, o restante 336 GB por segundo.

Velocidade, armazenamento e desempenho…

A Series S, por outro lado, tem um total de apenas 10 GB, dos quais 8 GB podem ser usados para jogos com uma largura de banda de 224 GB/s – o resto gere apenas um throughput de 56 GB/s. O desempenho inferior da Série S é definitivamente percetível nas dimensões, porque a pequena consola com um volume de 2,7 litros é cerca de 60% mais estreita do que a Série X de 6,9 litros.

A saída desejada da consola grande é, na verdade, 4K com 60 fps, com a Série S a meta é 1.440p e 60 fps igualmente suaves. Do ponto de vista técnico, a nova Xbox Series X é um salto tecnológico significativo, especialmente porque as novas arquiteturas são usadas no nível de CPU e GPU e porque os jogos 4K e WQHD estão agora a entrar no mundo das consolas por um preço mínimo.

Jogos antigos, novos jogos – não importa!

Além de verdadeiros títulos de última geração, a Série X | S traz videojogos otimizados para as novas consolas. Estes foram preparados com melhorias visuais e aproveitam as funções do novo hardware.

Os títulos mais populares foram otimizados, como é o caso do Gears 5. Assim, agora estes jogos apresentam um maior nível de detalhes nas áreas escuras. Além disso, também os novos recursos como a técnica de renderização “Variable Rate Shading” encontram o seu caminho em títulos de jogos mais antigos por meio de tal atualização. Isso, é claro, também inclui um aumento nos frames por segundo, de modo a que os títulos otimizados agora funcionem continuamente com suaves 60 fps, com alguns títulos a Série X a conseguir atingir 120 fps.

Conclusão: tudo bem feito na XBOX Series X

Por pouco menos de 500 euros, a Série X é um pacote de tecnologia decente que conta com delícias técnicas em todas as áreas. Acima de tudo, os SSD extremamente rápidos, com os quais os tempos de carregamento foram reduzidos ao mínimo, são como um bálsamo para a alma.

Ficámos surpreendidos pela velocidade nos jogos em 4K ou 1.440p com principalmente 60 fps, uma vez que os títulos podem ser reproduzidos com muito mais suavidade. Já se foi o tempo em que os jogadores das consolas só podiam desfrutar de 60 fps com alguns jogos menos exigentes.

Foi surpreendente que a interface do utilizador da nova Xbox seja idêntica à da geração anterior e, portanto, não há uma quebra com o passado. A Microsoft conta com mais qualidade e desempenho dentro do seu ecossistema. Sim, isso também inclui o tão anunciado Game Pass.

Portanto, as novas Xbox Series X e Series S convencem no papel e também podem pontuar na prática com os recursos do Next Gen. Jogabilidade suave, ótimos detalhes gráficos em 4K ou 1.440p e novas técnicas como Ray tracing que tornam as novas consolas interessantes para atrair os gamers de PC, já que o preço de 500 e 300 euros é quase imbatível para o desempenho oferecido.

