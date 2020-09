São muitos os rumores em torno das novas consolas da Microsoft e a marca está empenhada a acabar com isso. Hoje, de forma oficial, voltou a deixar mais informações relativas às suas novas consolas, depois de ontem ter revelado que iria, sim, ser lançada uma Xbox Series S por 299 dólares.

A Xbox Series X será lançada a 10 de novembro e a pré-venda inicia-se a 22 de setembro.

Xbox Series X chega a 10 de novembro por 499 dólares

A Microsoft, depois de muitos rumores, vem finalmente confirmar o lançamento da sua nova linha de consolas. A Xbox Series X será, portanto, lançada a 10 de novembro por 499 dólares. No mesmo dia, tal como já havia sido revelado ontem, será também lançada a Xbox Series S por 299 dólares.

De referir que a consola será colocada em pré-venda a 22 de setembro.

Segundo a empresa, a Xbox Series X estará também disponível, via Xbox All Access, um pacote que inclui o sistema Game Pass Ultimate por 34,99 dólares por mês, durante 2 anos. Além disso, é oferecido um EA Access como parte do Game Pass, dando aos jogadores acesso a mais de 60 títulos EA.

Project xCloud será lançado a 15 de setembro

Por fim, a Microsoft revelou que alguns dos títulos mais populares do EA Play estarão disponíveis para jogar na nuvem através do Project xCloud. Esta oferta de streaming será então lançada oficialmente a 15 de setembro, estando já em testes desde agosto.

Neste segmento, o mundo espera agora que a Sony responda à Microsoft e divulgue também o preço a que será colocada no mercado a sua PlayStation 5. Será que vai ser capaz de combater este preço?