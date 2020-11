Este final de ano será eventualmente um dos mais movimentados dos últimos anos, no que respeita ao mercado de videojogos. Isto, devido ao iminente lançamento de duas super consolas, a Playstation 5 e a Xbox Series X/S.

Muitas marcas de jogos têm revelado nos últimos tempos, os seus planos de retrocompatibilidade e a Rockstar não fugiu à regra.

A Rockstar é detentora de algumas das melhores séries de jogos de sempre (Read Dead Redemption e Grand Theft Auto), nas consolas, o que quer dizer que, em ano de lançamentos de novas plataformas, terá uma palavra a dizer acerca da compatibilidade dos seus jogos.

E foi precisamente isso que a companhia americana fez, através de um comunicado recente.

Fiquem descansados os fãs de Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, pois quem tem os jogos para PlayStation 4 e Xbox One poderá à mesma jogá-los nas novas plataformas, através da retrocompatibilidade.

Também L.A. Noire (incluindo a versão para PlayStation VR de L.A. Noire: The VR Case Files) e diversos outros jogos clássicos da Rockstar estarão disponíveis nas novas consolas.

Retrocompatibilidade

Quem possuir uma cópia em disco de qualquer jogo com retrocompatibilidade, precisa apenas de inserir o disco diretamente na PlayStation 5 ou Xbox Series X. Quem tenha jogos em versão digital, terá acesso instantâneo ao download de todos os jogos compatíveis da Rockstar Games que estiverem vinculados às suas contas de PlayStation Network ou Xbox Live.

No PlayStation 5, eles estarão disponíveis na Biblioteca de Jogos em Jogos Adquiridos e na Xbox Series X/S, estarão na secção “Pronto para instalar”.

Transferir Saves

Segundo a Rockstar, os jogadores poderão continuar os seus jogos gravados exatamente onde ficaram na Playstation 4 ou Xbox One. Poderá transferir os seus saves e jogos completos através de um cabo LAN, de uma conexão sem fio, ou um dispositivo de armazenamento USB.

Poderá ainda transferir os jogos salvos na nuvem vinculados à sua conta de PlayStation Plus ou Xbox Live. Terá de para isso verificar se o armazenamento em nuvem está habilitado nessas consolas antes de jogar na PlayStation 5 ou Xbox Series X/S.

Muitos jogadores de Grand Theft Auto Online e Red Dead Online questionam se irão manter os seus dados. Desde que utilizem a mesma conta de PlayStation Network ou Xbox Live nas novas consolas, Playstation 5 e Xbox Series X/S, não deverão ter problemas.

Retrocompatibilidades antigas

Os jogos de PlayStation 2 da Rockstar Games, disponíveis para PlayStation 4 através da PlayStation Store, também serão compatíveis:

Bully

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: Vice City

Manhunt

Max Payne

Red Dead Revolver

The Warriors

Além disso, todos os jogos da Rockstar Games com retrocompatibilidade no Xbox One também terão retrocompatibilidade no Xbox Series X/S. A lista inclui os jogos abaixo, lançados para Xbox 360 ou para o Xbox original:

Bully: Scholarship Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games Presents Table Tennis

Por fim, a Rockstar revelou ainda que, como um bónus adicional, todos os assinantes de PlayStation Plus vão continuar a receber GTA$1.000.000 (via depósito na sua conta do Maze Bank dentro de 72 horas após entrar no jogo) a cada mês que jogarem a versão de GTA Online para PlayStation 4, até o lançamento da nova versão independente de GTA Online para PlayStation 5, em 2021.