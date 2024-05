Acer lança Chromebooks Spin 512 por 429€ e Spin 714 por 829€

O Pplware participou recentemente no evento "Acer For Business EMEA 2024" que se realizou na Suíça. Além do Chromebox Mini CXM1 para sinalização digital, a Acer deu a conhecer também os Chromebooks Spin 512 e Spin 714 para profissionais de saúde... e não só!

Os Chromebooks convertíveis da Acer foram concebidos para libertar os profissionais de saúde das estações de trabalho fixas, proporcionando uma melhor experiência de utilizador aos prestadores de cuidados de saúde.

Com opções de conetividade avançadas como Wi-Fi 6 e 4G LTE , os profissionais de saúde podem facilmente ligar-se aos seus doentes remotamente, monitorizar a saúde digitalmente e configurar visitas virtuais sem dificuldades. A sua certificação MIL-STD-810H e os teclados resistentes a derrames garantem que podem suportar os rigores dos ambientes de cuidados de saúde mais exigentes. Esta durabilidade, combinada com a sua relação custo-eficácia, torna-os numa solução ideal para os prestadores de cuidados de saúde.

Chromebooks Acer Spin 512 e Spin 714 especificações e preço

Fotos do Spin 512

Fotos do Spin 714

