Incrível: Xiaomi vende 350 mil unidades do Mi 11 em 5 minutos

O smartphone do momento pertence à Xiaomi! O novo Mi 11, o primeiro com SoC Snapdragon 888 foi lançado a 28 de dezembro e as especificações não deixam dúvidas… este é um dos melhor smartphones da atualidade.

As vendas só ainda aconteceram na China, mas em 5 minutos a Xiaomi vendeu 350 mil unidades do Mi 11.

O novo Mi 11 da Xiaomi é o smartphone do momento! Para além de ser o primeiro com o SoC Snapdragon 888 da Qualcomm, o Mi 11 traz 8 GB de RAM LPDDR5 e 128 GB de armazenamento interno na sua versão base.

Existem outras combinações disponíveis com 8GB de RAM e 128 GB de armazenamento 12GB de RAM e 256GB de memória de armazenamento. O ecrã é AMOLED 2K com 6.81″ polegadas que oferece uma resolução de 1440p. Destaque ainda para a taxa de atualização de 120 Hz (algo que a Apple não incluiu no seu iPhone 12). A bateria tem uma capacidade de 4600mAh e vem com carregamento rápido de 55W com fios, 50W sem fios e 10W de carregamento reverso.

Xiaomi Mi 11 é já um sucesso de vendas na China

Foi numa publicação na rede social chinesa Weibo que a chinesa Xiaomi fez saber que vendeu 350 mil unidades do Mi 11 em apenas 5 minutos. A Xiaomi recebeu mais de 226.000 pré-encomendas para o Mi 11, mas o número real de vendas nos primeiros dias foi bastante superior.

Contas feitas, estas vendas renderam à empresa cerca de 188 milhões de euros. O preço do novo Mi 11começa em 3.999 CNY ($ ​​610 / € 500) e vai até os 4.699 CNY ($ ​​720 / € 585) para a opção com mais memória.

Esta não é a primeira vez que Xiaomi alcança números de vendas impressionantes tendo em conta pequenos períodos de tempo. Por exemplo, o Mi 10 Ultra, vendeu cerca de 75.000 unidades em um minuto, tendo rendido 58 milhões de dólares em vendas. O Redmi K30 Ultra vendeu 100.000 unidades em apenas um minuto.

