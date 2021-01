Xiaomi Mi 11 bate o iPhone 12 Pro Max em testes de velocidade Wi-Fi

A Xiaomi apresentou ao mundo o seu novo topo de gama Mi 11 na passada segunda-feira. Este smartphone promete ser uma autêntica máquina nas mãos do utilizador, até porque já vem equipado com o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

É hora agora dos diversos testes para pôr à prova o poder deste equipamento. Neste sentido, o Mi 11 foi posto lado a lado com o iPhone 12 Pro Max, num teste e velocidade Wi-Fi. E o flagship da Xiaomi superou o equipamento da Apple com distinção.

Apresentado nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro, o Xiaomi Mi 11 despertou muita curiosidade por parte dos consumidores. Para além de trazer o novo processador topo de gama Qualcomm Snapdragon 888, todas as suas especificações apontam para que seja um potentíssimo smartphone.

O telefone também já foi desmontado e mostra um Snapdragon 888 poderoso, mas quente. Sabe-se ainda que o preço de produção do Mi 11 é o mesmo do que o iPhone 12.

Desta forma, há uma curiosidade crescente pelos resultados dos testes e análises que serão feitos. E um deles foi agora divulgado.

Mi 11 da Xiaomi bate o iPhone 12 Pro Max em teste de velocidade Wi-Fi

A Xiaomi revelou os resultados de uma comparação feita entre o Mi 11 e o iPhone 12 Pro Max, ao nível da velocidade Wi-Fi. Para este teste foi utilizado o router topo de gama AX6000 da Xiaomi, com suporte a Wi-Fi 6E. Este equipamento tem 512 MB de RAM e é capaz de suportar uma ligação simultânea de 248 dispositivos, contando com uma largura de banda de 800 Mbps.

O teste decorreu no interior de um estádio de futebol, onde o router foi colocado no meio do campo. De salientar que este router mostrou ter capacidade para cobrir de sinal todo o campo de futebol.

Os dois smartphones foram colocados à mesma distância do router e, conforme se iam afastando foi possível perceber que o Mi 11 recebia um sinal de ligação mais forte e significativamente mais rápida do que o iPhone 12 Pro Max.

No primeiro teste, o Mi 11 conseguiu um sinal mais forte, e liderava na velocidade de download. No segundo teste o smartphone chinês continuou com melhores resultados, sendo que a força do sinal quase não se alterou, sendo apenas apenas ligeiramente reduzida a velocidade. Já o iPhone 12 Pro Max teve o sinal diminuído, chegando ao ponto de conseguiu apenas contar com 1/4 da força da banda larga de 800 Mbps.

Veja o vídeo:

Em suma, a Xiaomi matou dois coelhos com uma cajadada só. Ou seja, mostrou todo o potencial dos seus dois novos produtos, ao mesmo tempo que derrotou, pelo menos neste teste, um dos seus maiores rivais.

O Xiaomi Mi já começou a ser vendido na China por 3.999 yuans (~500 euros) na versão em carregador, e 4.099 yuans (~517 euros) no modelo ainda com este acessório.

Por sua vez, o router AX6000 será lançado já no próximo dia 8 de janeiro.