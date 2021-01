Conheça 3 ferramentas que o ajudarão a encontrar software compatível com o Apple M1

Os processadores Apple M1 são um bom motivo para atualizar o seu Mac. Contudo, pode necessitar que todo o seu parque de software seja compatível com a nova arquitetura da Apple. Será que ao dar o salto todas as suas aplicações vão funcionar?

A boa notícia é que as suas aplicações ou jogos, se não forem compatíveis, continuarão a funcionar de forma virtualizada graças à ferramenta Rosetta. Contudo, se quiser saber quais são todas as aplicações compatíveis, poderá usar vários serviços que mostramos hoje.

O Apple Silicon está pronto?

A Apple revolucionou o conceito de computador com o Apple M1, o novo chip para os Mac. Se pensa em comprar um, antes de dar o salto, a empresa californiana solicita que os utilizadores verifiquem se as aplicações que usam são compatíveis.

Uma das opções para perceber se existe compatibilidade no software é visitar o site O Apple silicon está pronto?. Esta base de dados irá ajudar a responder se os jogos e aplicações que usa no seu Mac com um processador Intel funcionarão corretamente no seu Mac com Apple Silicon M1.

Alguns programadores anunciaram que darão o salto o mais rápido possível, outros já o fizeram e um outro grupo ainda está em silêncio.

iMazing Silicon: encontre apps compatíveis no seu Mac atual

Existe uma app muito interessante que permite vasculhar o seu Mac e validar se o software que possui tem compatibilidade com a arquitetura do M1.

iMazing Silicon valida todo o software que encontrar no Mac e dá algumas informações sobre as aplicações. O software foi feito especialmente para detetar apps que oferecem (ou não) suporte nativo ao Apple Silicon.

iMobie M1 App Checker

Apesar das sugestões anteriores já ajudarem bastante, ainda pode tirar proveito da app iMovie. Assim, esta ferramenta apresenta dois lados da moeda. Um deles são as apps disponíveis numa base de dados online e o outro são as suas próprias aplicações.

Para isso pode descarregar o software e instalar no seu Mac. Portanto, com a app na máquina, o trabalho é mais dirigido e as informações serão dadas conforme a compatibilidade encontrada.

O software é gratuito, não precisa de qualquer registo e mantém-se atualizado, tendo em conta a evolução do parque de apps.

Conforme pode ser visto, a lista está dividida em aplicações Mac que funcionam em processadores Apple M1 e apps iPhone ou iPad que agora podem ser instaladas e executadas no novo Mac com Apple M1.

Assim, ao usar uma peça de tecnologia que vai revolucionar o mercado dos computadores pessoais, saiba se terá o seus softwares de trabalho ou de entretenimento compatíveis.

