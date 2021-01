Votação de Liga para FIFA 22: vamos votar na Segunda Liga portuguesa

Encontra-se a votos, desde setembro do ano passado, uma votação online para determinar qual a liga preferida dos jogadores de FIFA 21 para ser acrescentada à próxima edição do jogo da EA Sports.

Venham ver como está a correr a votação que envolve a Segunda Liga portuguesa.

Encontra-se disponivel desde o final de setembro do ano passado, uma votação online que pretende dar alguma “voz” aos jogadores de FIFA.

Trata-se de uma iniciativa que pretende convidar os jogadores a votarem numa nova liga que gostariam de ver presente no próximo FIFA 22 (e eventualmente, jogos seguintes). Encontram-se a concurso ligas de 114 países espalhados pelo globo.

É claro que as ligas a concurso se tratam de ligas mais secundárias em termos de palmarés internacional, mas mesmo assim, não deixam de haver algumas alternativas interessantes, como, por exemplo, a Segunda Liga portuguesa.

A votação, que terminará em setembro deste ano, pode ser encontrada aqui. Pessoalmente gostaria de ver a nossa Segunda Liga representada, não só por ser “nossa” mas também pois um possível licenciamento de equipas nacionais para o jogo, poderá trazer algum tipo de benefício aos “nossos” clubes.

Atualmente, o Top 8 é o seguinte:

Segundo os números que se podem ver no site, já foram submetidos mais de 100.000 votos com a lida hondurenha em primeiro lugar com 6.331 votos.

A nossa Segunda Liga encontra-se apenas com 246 votos, pelo que, será bastante difícil alcançar o primeiro lugar, mas se todos formos lá colocar um voto… Ainda há tempo, pois a votação termina apenas em setembro deste ano.