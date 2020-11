Chegou o novo M1, o SoC que vai mudar a Apple para sempre

A Apple tinha prometido mudar de forma os computadores funcionavam. A forma de fazer isso passava pela criação do seu próprio processador, desenhando o que este continha e controlando o que este tinha dentro de si.

Pois esse momento aconteceu agora, com a chegada do M1, o primeiro SoC que a Apple cria e que é dedicado aos seus computadores e a tudo o que estes vão permitir fazer.

Este SoC reúne o que a Apple sabe fazer, com um desempenho único e prometendo uma melhoria em vários níveis. Este é o melhor chip que a marca criou e que irá equipar nos seus equipamentos. são num único chip 16 milhões de transístores.

Com um processo de construção de 5 nm, tem uma prestação no campo de consumo de energia único e que será visível de imediato. Com 8 núcleos dedicados, vai ter um desempenho acima do que o mercado agora oferece.

Claro que também no campo do GPU este tem funcionalidades acima da média. A Apple descreve-o como o mais rápido do mercado, no campo dos integrados. Presente estão 8 núcleos dedicados a esta função.

Focado na segurança, o M1 assume o papel de todos os anteriores, ficando focado em proteger os utilizadores e os seus dados, num único SoC e sem depender da interação de outros elementos.

O M1 vai ser a base de todos os novos computadores da Apple e estes vão poder tirar dali ainda mais do que hoje era oferecido. Será o padrão da marca e começará já a ser incorporado nos equipamentos.