Chegou o novo Apple MacBook Air! Mais rápido que 98% dos PCs

Quando se fala em computadores leves com enorme performance, o MacBook Air da Apple encaixa na perfeição neste segmento. No evento que a Apple realizou este dia 10 de novembro, a gigante de Cupertino deu a conhecer o seu novo Apple MacBook Air.

Conheçam todas as funcionalidades desta nova máquina e algumas comparações com os PCs com Windows.

Hoje a gigante tecnológica da maça está a dar a conhecer ao mundo os seus novos Mac e também o novo SoC M1 no evento que denominou de “One More Thing”. De relembrar que este é o terceiro evento da marca este ano.

A primeira novidade apresentada no segmento dos Mac foi o novo pequeno, mas poderoso MacBook Air. Segundo a Apple, este é mesmo a máquina mais popular da empresa.

Como é natural, o novo MacBook Air vem com SoC M1 que lhe garante a melhor performance ao mesmo temo que garante uma eficiência energética de meter inveja à concorrência. De acordo com o que foi revelado, o MacBook Air garante uma autonomia a rondar as 18 horas.

Esta máquina tem um ecrã de 13,3″ Retina Display, suporte para Wi-Fi 6 e Touch ID. Destaque para os 16 GB de memória RAM e a capacidade de armazenamento pode chegar até aos 2TB numa drive SSD.

Segundo a Apple, o MacBook Air é 5X mais rápido que os desktops mais vendidos. Com o novo SoC M1, a Apple admite que é “mais rápido que 98% dos portáteis vendidos no ano passado”. Além disso, esta nova versão é “até três vezes mais rápido do que no MacBook Air anterior”.

Nos Estados Unidos da América este novo Apple MacBook Air custará 999 dólares.