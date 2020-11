O Mac mini também vai receber o M1 e ficar ainda melhor

Toda a linha dos computadores da Apple vai receber novidades nos próximos tempos. A razão é simples e foi já anunciada, ficando baseada no SoC M1 da Apple.

Assim, também o Mac mini receberá novidades e melhorias, inerentes desta mudança para melhor. O PC de secretária será revolucionado e de forma muito simples.

A Apple está a cobrir toda a sua linha de computadores com o novo SoC M1. As possibilidades são infinitas e permitem muito mais do que existe agora.

O Mac Mini é a proposta da Apple para os PCs de secretária e tem um sucesso enorme. A marca quis agora melhor e tornar esta proposta ainda melhor. Com 8 núcleos de base, a Apple consegue tornar o desempenho do mini 3 vezes mais rápido.

Esta melhoria vai mais longe e garante uma melhoria de 6 vezes no campo dos gráficos. Na inteligência artificial e na aprendizagem máquina, a marca garante melhorias de 15 vezes.

A Apple garante que este computador é 5 vezes mais rápido que o PC de secretária mais vendido do mercado. Estes valores tornam-no uma das escolhas quase óbvias no campo do trabalho.

Claro que se estas melhorias são notadas no desempenho, na sua forma foi mantido tudo como estava. A marca tem o mesmo Mac mini, com os mesmos periféricos e ligações.

O Mac mini vai custar 699 dólares, sendo este preço uma redução de 100 dólares ao preço atual. Em Portugal o preço será de 819 € e estará disponível a partir de 17 de novembro.