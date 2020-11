Apple apresenta o poderoso MacBook Pro de 13″ com processador M1

Embalada na apresentação do seu novo processador M1, a Apple aproveitou para refrescar toda uma linha de computadores portáteis e não só. Se o mote era mostrar o poder do seu novo SoC, nada melhor que lançar o seu mais poderoso portátil, o MacBook Pro.

Segundo a empresa de Cupertino, este novo portátil é 3 vezes mais rápido que os concorrentes com Windows.

MacBook Pro 13″ com chip M1, o mais poderoso do mercado

A empresa apanha boleia do seu novo chip e estimula o mercado com vários novos produtos. Depois do MacBook Air e do Mac Mini, a Apple atualiza também a linha MacBook Pro.

Graças ao processador M1 da Apple, o MacBook Pro de 13 polegadas alcança uma velocidade e potência referidas como inacreditáveis. O desempenho da CPU até 2,8 vezes melhor.

Os gráficos são cinco vezes mais rápidos. O Neural Engine lançado pela Apple é referido como o mais avançado de sempre e permite uma aprendizagem automática 11 vezes mais veloz. Além disso, o novo portátil profissional da marca tem autonomia para 20 horas, a maior de sempre num Mac.

Tecnologias que vão aumentar a produtividade

Equipada com o novo sistema operativo Big Sur, o novo portátil da gigante tecnológica traz WiFi 6, câmara com mais qualidade e tecnologia de segurança que permitem guardar dados biométricos do utilizador para acesso quer à máquina, quer a serviços, como o Apple Pay.

Conforme podemos perceber, a empresa está efetivamente balançada com a performance do seu novo chip, ao ponto de referir que este MacBook pro é mais rápido que 98% dos portáteis no mercado.

Equipado com 16GB de RAM, armazenamento de 2TB SSD, e um novo sistema de arrefecimento, a máquina está disponível então a partir de hoje desde 1479 €.

MacBook Pro