Não use arroz para secar o iPhone! Apple explica o mal que isso pode fazer ao smartphone

Há truques e mezinhas que estamos habituados a ouvir, que garantem ser a solução para todos os problemas. No caso dos smartphones, todos conhecem a receita de usar arroz para secar o equipamento, bastando mergulhá-lo. Afinal, e como a Apple agora refere, este pode ser bastante prejudicial. A solução para secar o iPhone é simples e Apple explica como o deve fazer.

Uma das piores situações para os utilizadores é mesmo deixar cair o smartphone na água ou simplesmente molhá-lo. Claro que a solução óbvia é sempre usar arroz para o secar, mas esse mito caiu agora por terra. A Apple explica como agir e alerta que colocar o iPhone em arroz pode ter um efeito muito prejudicial.

A Apple explica que carregar é algo que não deve fazer

Se carregar o iPhone enquanto existir líquido no conector Lightning ou USB-C, os pinos do conector ou o cabo podem ficar corroídos e causar danos permanentes ou deixar de funcionar, o que pode provocar problemas de conectividade no iPhone ou no acessório.

Embora não deva carregar o iPhone quando este estiver molhado, pode necessitar de o fazer numa emergência. Se voltar a ligar o iPhone ao cabo ou acessório, numa emergência, pode optar por ignorar a deteção de líquidos e carregar o iPhone.

Se tiver um carregador sem fios, pode utilizá-lo para carregar o iPhone. Para obter melhores resultados, certifique-se de que a parte posterior do iPhone está seca antes de o colocar no carregador com certificação Qi.

Se o iPhone ou acessório estiver molhado

Desligue o cabo do iPhone e desligue a outra extremidade do cabo do adaptador de corrente ou do acessório. Não volte a ligar o cabo até o iPhone e o cabo estarem completamente secos.

A forma mis correta de secar o iPhone está apresentada abaixo:

Toque suavemente com o iPhone na palma da sua mão com o conector voltado para baixo para remover o líquido em excesso. Deixe o iPhone numa área seca com alguma circulação de ar. Após, pelo menos, 30 minutos, tente carregar com um cabo Lightning ou USB-C ou ligar um acessório. Se voltar a ver o aviso, significa que continua a existir líquido no conector ou sob os pinos do cabo. Deixe o iPhone numa área seca com circulação de ar durante um dia. Pode tentar novamente carregar ou ligar um acessório durante este período. Pode demorar até 24 horas a secar completamente. Se o smartphone tiver secado, mas ainda não estiver a carregar, desligue o cabo do adaptador, desligue o adaptador da tomada elétrica (se possível) e, em seguida, volte a ligá-los.

Cuidado com as soluções que só fazem pior ao smartphone

Cuidado com o que faz. Aqui estão alguns exemplos do que não deve fazer em qualquer situação:

Não seque o iPhone com uma fonte de calor externa ou ar comprimido.

Não introduza objetos estranhos, como cotonetes ou guardanapos de papel, no conector

Não coloque o iPhone num saco com arroz. Esta ação poderá fazer com que pequenos grãos de arroz danifiquem o iPhone.

Fica assim, novamente, provado que o arroz não é de todo o indicado para secar o iPhone ou outro qualquer smartphone, ou equipamento eletrónico. Este é certamente um mito que tem sido perpetuado ao longo dos anos e que, na verdade, tem um efeito muito contrário ao esperado.