Tesla Model 2 já foi visto no parque de estacionamento da Gigafactory Berlim?

A Tesla estará a preparar uma novidade que irá espera revelar algures em 2025. O seu novo carro de 25 mil euros, o Model 2 estará a ser preparado no maior segredo, para assim surgir depois para tentar conquistar o mercado. Ainda longe de sr uma realidade, surgiram agora imagens da Gigafactory Berlim, onde o futuro Model 2 da Tesla pode ter sido apanhado.

O próximo carro da Tesla será um crossover compacto com o nome de código Redwood. Este é amplamente esperado e deverá ter o nome de Model 2, seguindo a linha da marca. A produção desta proposta dever começar no final de 2025, segundo as últimas informações, sendo fabricando no México e em Berlim.

Esta última informação é importante, em especial face ao que agora foi descoberto. Numa filmagem feita por um drone, foi revelado um veículo muito interessante num dos estacionamentos da fábrica Gigafactory Berlim da Tesla. É obviamente menor que o Modelo Y e a traseira não se parece com nenhum outro Tesla lançado até agora.

Just saw this in my latest video from #GigaBerlin at 19:35



Does anyone know what this is?



Looks smaller than the Model Ys behind and it seems to have some modifications at the back.https://t.co/aCDX5DxFBj pic.twitter.com/066ccKTwCh