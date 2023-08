A Apple lançou no iPhone 14 uma das mais ambiciosas funcionalidades no mundo dos smartphones, a comunicação por satélite num telefone comum. O SOS Emergência via satélite foi o abrir da caixa de pandora. Agora serve para pedir socorro, mas em breve poderá ser o novo modelo de negócio, isto é, a Apple ter a sua própria rede de telecomunicações baseadas na rede de satélites. Contudo, a questão é se o SOS Emergência via satélite do iPhone funciona ou é apenas "engodo"?

SOS Emergência via Satélite: Afinal funciona ou não?

O SOS Emergência via Satélite foi apresentado no evento que deu a conhecer ao mundo o iPhone 14. A Apple prometia em setembro de 2022 que o serviço estaria a funcionar nos EUA até ao final desse ano. Em novembro desse ano, o serviço começou a funcionar nos Estados Unidos e Canadá. Em dezembro seguinte, a Europa recebia suporte para este tipo de pedido de socorro e Portugal é incluído no segundo lançamento no continente europeu em março de 2023.

O tempo vai passando e são muitos os testemunhos que creditam nesta funcionalidade o salvamento das suas vidas. Vimos casos de pessoas perdidas nas montanhas, sem qualquer ouro tipo de comunicação para pedir ajuda. Duas mulheres ficaram presas na neve no deserto perto de McBride. Sem saberem onde se encontravam, usaram a nova tecnologia da Apple para pedir ajuda e solicitar o seu resgate.

Mais tarde, o iPhone 14 salvou três estudantes de morrerem congelados num desfiladeiro. Noutro lado do globo, 2 turistas foram resgatados em Itália graças ao SOS Emergência via Satélite do iPhone 14. Nos trágicos incêndios no Canadá, numa zona remota, os habitantes usaram o iPhone para pedir ajuda aos bombeiros e sem outro meio de contacto, usaram as comunicações via satélite.



Mas há mais, há testemunhos de pessoas que se perderam em desfiladeiros, acidentes de carro onde a única solução foi usar esta tecnologia. São cada vez mais os exemplos de como o recurso aos satélites, pode salvar vidas.

Socorro por satélite do iPhone 14 ajuda a família no meio de um incêndio florestal

Este ano os fogos estão a assolar regiões que bateram recordes de temperaturas. E há testemunhos incríveis, de zonas varridas pelo fogo. Um caso que nos chega agora é partilhada por Michael J. Miraflor no X (Twitter). Segundo este testemunho, o primo da namorada do seu irmão e a sua família estavam num veículo quando os incêndios florestais "irromperam subitamente à sua volta". Havia cinco pessoas dentro de uma carrinha, mas nenhuma delas conseguiu pedir ajuda porque não havia serviço de telemóvel na zona.

No entanto, felizmente, uma das pessoas na carrinha tinha um iPhone 14, e isso fez toda a diferença para que pudessem ser resgatados do incêndio.

O Apple Emergency SOS foi a única forma de entrarem em contacto com os socorristas. Literalmente, salvou-lhes a vida.

Disse Miraflor.

Quando um utilizador aciona o SOS Emergência via Satélite, o iPhone faz algumas perguntas sobre a situação até estabelecer a ligação com os satélites - o que pode demorar alguns minutos. Depois, toda esta informação é enviada para centros de retransmissão onde especialistas pedem ajuda em nome do utilizador. A transcrição completa também pode ser partilhada com os contactos de emergência do utilizador, e foi exatamente isso que aconteceu neste caso.

Numa captura de ecrã partilhada pela Miraflor, podemos ver como a informação foi enviada para um centro de retransmissão. O proprietário do iPhone informou que o fogo estava "à sua volta" e que a sua visão estava bloqueada. O iPhone partilhou automaticamente a localização do utilizador com o centro de retransmissão e com os contactos de emergência.

Quando o centro de ajuda recebeu todos os pormenores, um especialista confirmou que os bombeiros tinham sido informados da situação e que os primeiros socorristas estavam a caminho. A família foi resgatada com sucesso do incêndio florestal cerca de 30 minutos após o pedido de ajuda.

Funciona e salva vidas

A Apple reservou todo o serviço disponível do seu parceiro Globalstar, como parte de um investimento de 450 milhões de dólares do seu Fundo de Fabrico Avançado para o desenvolvimento de infraestruturas. A empresa, ao apresentar o SOS Emergência via Satélite do iPhone referiu que o serviço seria gratuito durante dois anos após a ativação do iPhone 14 ou do iPhone 14 Pro. Depois desse período, não há qualquer indicação de valores ou se a empresa ampliará este serviço de comunicação de via satélite para outras ofertas.

Isto porque, recorrendo uma patente concedida à Apple é sugerido que os planos de satélite da empresa podem ir além do texto e além da utilização de emergência.

Segundo a patente:

Os dados de comunicações via satélite transmitidos por transceptores #28 e radiadores de antena #30 podem incluir dados de meios de comunicação (por exemplo, streaming de vídeo, dados de televisão, dados de rádio por satélite, etc.), dados de voz (por exemplo, dados de voz por telefone), dados de Internet, e/ou quaisquer outros dados desejados.

Portanto, a Apple poderá eventualmente manter o serviço de socorro gratuito, mas o novo produto utilizando esta estrutura de satélites poderá ter, essa sim, um valor de subscrição (como, por exemplo, tem a Starlink, da SpaceX).

A poucos dias da apresentação do iPhone 15 e de mais novidades, quem sabe não será igualmente oportunidade para um balanço do serviço e anúncio de algo mais.

Veja aqui como funciona: