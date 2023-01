SOS Emergência via Satélite salva a vida de duas mulheres no Canadá

Os casos positivos que mostram a tecnologia a ajudar o mortal comum, permitem perceber como um smartphone no bolso pode fazer toda a diferença, no bem maior que temos, a vida. O SOS Emergência via Satélite da Apple é um recurso disponível no iPhone 14 que permite aos utilizadores ligarem-se com serviços de emergência via satélite, quando o Wi-Fi ou a rede móvel não estão disponíveis. Possivelmente foi este recurso que salvou duas vidas no Canadá.

Duas mulheres presas na neve no deserto perto de McBride. Sem saberem onde se encontravam, usaram a nova tecnologia da Apple para pedir ajuda e solicitar o seu resgate.

Canadá: Presas na neve, poderia levar uma semana para serem resgatadas

A Apple, assim como outras empresas do segmento, procuram trazer aos seus utilizadores funcionalidades que justifiquem o dinheiro investido nos equipamentos. Isto porque telefonar já não é de todo argumento de venda. Assim, neste último lançamento do iPhone 14, a empresa de Cupertino trouxe uma inovação, pedir ajuda por satélite quando não existe mais nada.

Apesar de apenas estar disponível nos EUA, Canadá e em 4 países da Europa, o SOS Emergência via Satélite já foi creditada como sendo a tecnologia que salvou vidas.

A notícia hoje é para mostrar de novo como estes investimentos das marcas são essenciais. Duas mulheres foram resgatadas na Colúmbia Britânica graças a seus dispositivos iPhone 14, possivelmente marcando o primeiro resgate deste tipo na área, segundo relatou o meio de comunicação da região, o The Times Colonist.

As mulheres ficaram presas na neve enquanto viajavam para Alberta e tiveram que usar uma rota alternativa pela Holmes Forest Service Road após o encerramento de uma estrada. Depois de desviarem a sua rota, não conseguiram chegar ao destino pelo caminho alternativo que haviam escolhido e perderam-se!

Não há serviço GSM nessa área, no entanto, uma delas tinha o novo telefone da Apple e ativou o SOS Emergência via Satélite. Este foi a primeira vez que foi usado o recuso na Colúmbia Britânica.

Disse Dwight Yochim, responsável pela brigada de busca e salvamento da Colúmbia Britânica.

De acordo com Yochim, as mulheres ficaram presas a aproximadamente 20 km na estrada na neve sem saber a sua localização e sem rede móvel. Com a ajuda do recurso SOS Emergência via Satélite, a equipa conseguiu formar rapidamente uma estratégia e determinar que as mulheres teriam saído da estrada principal.

Sem uma das mulheres enviando um sinal através do seu iPhone 14, poderia levar mais de uma semana para encontrar as mulheres.

As autoridades reforçam que, apesar destas tecnologias estarem mais desenvolvidas, convém fazer um plano da viagem e dar conhecimento às pessoas chegadas exatamente para onde vai, com quem estará e que rota escolherá. Isto porque com a neve que tem caído em muitos países, os casos de pedido de ajuda multiplicam-se e nem sempre o socorro chega atempadamente por falta de informação que possa ser orientadora.

