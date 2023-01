Um dos melhores sistemas operativos dos últimos anos é o Windows 10. Esta foi a atualização que todos esperavam e que trouxe muito do que se esperava que fosse a continuação do tão apreciado Windows 7, que ainda hoje está em muitos PCS.

Mas como a continuidade é uma constante na Microsoft, também este sistema será colocado em pausa. É um processo que vai demorar vários anos, mas que começa agora. Assim, se quer comprar o Windows 10, não se esqueça que hoje é o último dia para o fazer na loja da Microsoft.

Windows 10 vai deixar hoje de ser vendido

A notícia de que a Microsoft vai deixar de vender o Windows 10 não é nova. A marca já tinha alertado no início do ano que iria mudar a sua postura e passar a apostar claramente no Windows 11 como sendo o seu sistema base quer para os seus PCs, quer para o dos seus parceiros OEM.

O que agora acontece é a materialização do que estava anunciado. A partir de hoje o Windows 10 desaparece da loja online da Microsoft e assim deixa de ser vendido aos consumidores finais. A opção agora é apenas o Windows 11.

Mais informações sobre o Windows 10 31 de janeiro de 2023 será o último dia em que esta transferência do Windows 10 estará disponível para venda. O Windows 10 continuará a ter suporte com atualizações de segurança que ajudam a proteger o seu PC contra vírus, spyware e outro malware até 14 de outubro de 2025.

Microsoft retira este seu sistema da loja

Isto, no entanto, não significa que os utilizadores deixem de ter acesso ao Windows 10. Certamente que muitas outras lojas online e até físicas vão continuar a ter esta versão disponível, mas sem que se saiba durante quando tempo mais.

Também nos próprios computadores que forem vendidos o Windows 10 deverá desaparecer. A Microsoft elevou os requisitos para estas máquinas, que não são fabricadas pela empresa, e passam a ter instalado de raiz o novo sistema, o Windows 11.

Opção passa a ser comprar o Windows 11

Algo que importa reter neste momento é que este não é ainda o fim desta versão do Windows. A Microsoft anunciou em junho de 2021 que o seu sistema vai ser mantido e que é que vai ter as atualizações de segurança necessárias até ao dia 14 de outubro de 2025. Desse momento em diante, deixará de ser suportado.

Este é então o primeiro passo rumo ao fim do Windows 10, que a Microsoft já planeou em detalhe. Sai agora da loja da gigante do software e abre caminho para o seu herdeiro começar a ganhar ainda mais espaço e subir nas opções dos utilizadores e no mercado.