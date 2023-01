E3 2023 sem os pesos pesados dos videojogos? Sony, Nintendo e Xbox poderão ficar de fora

A Electronic Entertainment Expo, mais conhecida por E3, é a maior feira dedicada a videojogos do mundo, que decorre em Los Angeles. Este ano vai acontecer nos dias 13 a 16 de junho, já com muitas presenças confirmadas.

Sony, Nintendo e Xbox, poderão, no entanto, ficar de fora... será este um evento condenado?

Apesar de ainda não haver uma confirmação, o site IGN dá como garantida a não presença dos maiores pesos pesados do mundo dos videojogos, Sony, Nintendo e Xbox.

A notícia é dada como um "exclusivo" e refere que o "IGN ouviu de várias fontes credíveis que a Xbox, Sony e Nintendo não farão parte da E3 2023, nem presentes no salão de exposições do Los Angeles Convention Center".

Nesta altura, as empresas deverão fazer as suas apresentações habituais de verão, com aquilo que serão as novidades para o próximo ano, contudo, poderão ser feitas fora da feira.

O site especula que, ainda que o CEO da Xbox, Phil Spencer, garanta que está a trabalhar com a E3 e que a empresa apoia tanto a E3 quanto a ESA, no entanto, não deverá estar presente. Esta conclusão parece, no entanto, não bater muito certo com as afirmações do CEO que disse em entrevista ao mesmo canal que para ele "a E3 é um dos momentos inspiradores dos jogos". Referiu ainda que ama a "história de ir a LA, milhares de pessoas lá, ver grandes coisas novas... conhecer pessoas da indústria, os fãs eventos". Para finalizar ainda diz: "Eu definitivamente quero que isso continue".

Já quanto à Sony e Nintendo, parecem existir mais certezas da não presença no evento, ainda mais considerando alguns desentendimentos entre a PlayStation e a ESA, e também pelo sucesso da Nintendo no seu formato "Nintendo Direct". Ainda assim, até ao momento, nenhuma das três teceu declarações quanto à presença ou não no evento.

A ReedPop, organizadora do evento, deixou uma declaração, a indicação de que apenas existem confirmações verbais e que os contratos só serão enviados no final de mês para serem formalizados.

Poderá ler a declaração completa abaixo (em inglês):

E3 is such a significant event for the game industry and being entrusted with an important cultural touchstone is not a responsibility ReedPop takes lightly. Since ReedPop took on the contract to run E3 six months ago, we've worked diligently with ESA members based on their feedback to create a new type of E3 that supports their goals and needs.

This process has taken time due to the tremendous amount of stakeholders offering input, though we appreciate that we could have been more transparent to questions for which we were still finalizing the answers. We continue to work tirelessly to create a show that brings together the global gaming industry. We believe we’ve created a new format for the event that serves the needs of both the industry and its fans, and are committed to building and growing it in the coming years.

As we spent much of 2022 refining how E3 2023 would take shape, reflecting on the feedback we solicited, we did not send a single contract to an exhibitor until the start of this month. We have received a tremendous amount of interest and verbal commitments from many of the biggest companies in the industry, and when we are ready to announce the exhibitors we are confident it will be a lineup that will make the trip to Los Angeles well worth it for the industry and consumers alike.